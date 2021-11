Sechster Sieg in Serie: Clippers halten Heat nieder

Der Vormarsch der Los Angeles Clippers scheint derzeit kaum zu stoppen - auch wenn sich die Miami Heat an der Westküste nach Kräften wehrten.

Sechster Sieg in Serie für die Clippers um den deutschen Center Isaiah Hartenstein. Gegen die Miami Heat gewannen die Kalifornier in der Nacht zum Freitag (MEZ) nach einer nervenaufreibenden Crunchtime mit 112:109. Hartenstein steuerte in knapp 18 Minuten Spielzeit sechs Punkte, sieben Rebounds und einen Block zum Sieg bei.

Angeführt wurden die Clippers (7:4 Siege) von ihrem Superstar Paul George (28 Punkte), während Bam Adebayo (30 Punkte) von den Heat (7:5) Topscorer an diesem Abend war.

Zehn Dreier durch VanVleet und Trent Jr.

Die Philadelphia 76ers unterlagen ohne ihre beiden All-Stars Joel Embiid und Ben Simmons den Toronto Raptors mit 109:115. Der Deutsche Isaac Bonga kam für die Raptors erneut nicht zum Einsatz. Fred VanVleet (32 Punkte, sechs Dreier) und Gary Trent Jr. (20/4) schossen den Sixers in der Schlussphase "from downtown" die Lichter aus.

Die Utah Jazz kassierten mit dem 100:111 gegen die Indiana Pacers ihre erste Heimniederlage der Saison. Matchwinner in Salt Lake City war Malcom Brogdon (30).