Sechster Neuzugang für BSV Sachsen Zwickau

Sechster Neuzugang für den BSV Sachsen Zwickau. Die Westsächsinnen stellten nun eine Rückraumspielerin vor.

Arwen Gorb wird vom Ligakonkurrent Sport-Union Neckarsulm nach Zwickau kommen. Die 21-Jährige wurde in Celle geboren und hat den Handball praktisch in die Wiege gelegt bekommen. Mutter Tatjana nahm mit der Sowjetunion und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten zweimal an Olympischen Spielen teil, gewann mit dem Buxtehuder SV 1994 den Euro-City-Cup.

Gorb begann ihre Handballkarriere in Schleswig-Holstein, spielte dort für die SG Flensburg-Handewitt (2010-12), die SG Oeversee-Jarplund-Weding (2012-14), die HSG Handewitt/Nord Harrislee (2014-16) und den HFF Munkbrarup, ehe sie 2017 zum Thüringer HC wechselte. Mit dem THC spielte sie in der Reserve und der A-Jugend-Bundesliga, feierte dort auch das Bundesligadebüt. Später spielte sie für die Kurpfalz Bären (2022/23) und vergangene Saison dann für die Sport-Union Neckarsulm.

"Mit ihrer Wurfstärke aus dem Rückraum wird Arwen unserem Spiel völlig neue Möglichkeiten geben. Wir können uns zudem auf eine sehr abwehrstarke, enorm ehrgeizige Spielerin freuen", so BSV-Chefcoach Norman Rentsch.

"Norman hat mir von Anfang an das Gefühl gegeben, unbedingt mit mir arbeiten zu wollen. Schnell haben wir gemerkt, dass wir die gleichen Ambitionen haben. Durch das offene, transparente und professionelle Gespräch ist mir die Entscheidung sehr leichtgefallen. Ich sehe in der Zwickauer Mannschaft großes Potenzial und bin absolut überzeugt davon, dass gerade die Zusammenarbeit mit Norman der richtige Schritt für meine Weiterentwicklung ist", erklärt Gorb in einer Vereinsmitteilung.

Im Vorfeld hatte Zwickau schon Barbara Györi (MTK Budapest/HUN), Victoria Hasselbusch (HC Rödertal), Tereza Eksteinová (DHK Banik Most/CZE), Kaho Nakayama (Hokkoku Bank Honeybee Ishikawa/JPN) und auch Gorbs letztjährige Mitspielerin Marloes Hoitzing als Neuzugänge vorgestellt. Mit Caroline Martins (Mosonmagyarovari KC/HUN), Ema Hrvatin (Saint-Amand Handball/FRA), Diana Dögg Magnusdottir (HSG Blomberg-Lippe) haben aber auch drei Leistungsträgerinnen den Club verlassen. Zudem gehen auch Lea Grießer und Natacha Buhl das Team.