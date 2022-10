Sechster HSV-Streich gegen Lautern? - Das bringt der 11. Spieltag

Am 11. Spieltag kommt es am Samstagabend zum Topspiel zwischen dem HSV und Kaiserslautern. Zuvor aber könnte Darmstadt gegen Düsseldorf vorübergehend an die Spitze springen.

Zum Auftakt des 11. Spieltags sind am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Sorgenkinder Arminia Bielefeld und Greuther Fürth gefordert. Die beiden Bundesligaabsteiger zieren derzeit das Tabellenende - historisch schlecht.

Gibt Bielefeld die Rote Laterne ab?

Die Ostwestfalen haben nach dem 1:4 in Düsseldorf die Rote Laterne übernommen und nun den Karlsruher SC zu Gast. Okugawa und Oczipka, der schon bei der Fortuna erkrankt fehlte, sind zudem positiv getestet worden. In den letzten beiden Heimspielen konnten die Bielefelder ihre defensiven Schwächen durch jeweils vier eigene Treffer kaschieren, dies wird allerdings nicht jedes Mal gelingen. Zumal der KSC seine kleine Sieglos-Serie von drei Spielen gestoppt hat. Und wie! Mit einem absolut verdienten und beeindruckenden 3:0 gegen Nürnberg.

Fürth sehnt sich nach dem zweiten Dreier

Die Franken aus Fürth kamen zuletzt nicht über ein tristes 1:1 gegen Sandhausen hinaus und warten weiter auf den zweiten Dreier dieser Saison. Nun greift das Kleeblatt in Regensburg an. Der Jahn steckt ebenfalls im Tief. Jüngstes Beispiel war das 0:1 in Magdeburg, der bereits vierten Auswärtsniederlage in Serie, bei der die Regensburger noch dazu ohne Torerfolg geblieben sind. "Aktuell tun wir uns schwer, als ganze Mannschaft nach vorne Torgefahr zu erzeugen", gestand Mittelfeldabräumer Gimber, nachdem der Jahn den Ball insgesamt bereits schon zum siebten Mal in dieser Spielzeit nicht im gegnerischen Tor untergebracht und mit nur sieben Treffern die schwächste Offensive der Liga hat.

Darmstadt winkt der Platz an der Sonne

Am Samstagnachmittag (13 Uhr) besitzt Darmstadt die Chance, mit einem Sieg gegen Düsseldorf zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze zu springen. Seit neun Spielen sind die Hessen ohne Niederlage. Die Fortuna allerdings ist ebenfalls gut drauf und reist als Tabellenvierter nach dem 4:1 gegen Bielefeld mit breiter Brust an. Wahrscheinlich wird es einen Sieger geben, denn: In keiner der bisherigen 14 Partien kam es zur Punkteteilung. Gegen keinen anderen Verein spielten die Lilien so häufig ohne ein einziges Remis (fünf Siege, neun Niederlagen).

Hält Härtels Serie gegen Paderborn?

Parallel empfängt Rostock den Tabellendritten Paderborn. Die Hanseaten kamen zuletzt spät zu einem 1:1-Remis in Kiel, die Ostwestfalen unterlagen jüngst jeweils mit 1:2 in Fürth und gegen Darmstadt. Rostocks Chefcoach Jens Härtel weist eine starke Bilanz gegen den SCP auf: Er verlor keines der sieben Pflichtspiele gegen Paderborn. In der 2. Liga gab es drei Remis, während er in der 3. Liga zwei Siege und zwei Remis sammelte.

St. Paulis gute Erinnerungen an Braunschweig

Das 1:1 am vergangenen Sonntag beim gut gestarteten Mitaufsteiger 1. FC Kaiserslautern war Braunschweigs viertes Spiel in Serie ohne Niederlage. Mittelfeldplatz elf ist nur zwei Punkte entfernt. Dort rangiert derzeit der FC St. Pauli, der am Samstag im Eintracht-Stadion gastiert. Gegen die Eintracht verbuchten die Kiez-Kicker 2002 mit 7:1 ihren zweithöchsten Sieg. Höher siegte St. Pauli nur gegen den VfL Wolfsburg: 10:2.

Sechster HSV-Sieg in Serie?

Das Topspiel des Spieltags steigt am Samstagabend (20.30 Uhr) im Volkspark: Tabellenführer Hamburger SV duelliert sich mit dem gut gestarteten Aufsteiger Kaiserslautern. Die Hamburger gewannen zuletzt das Derby in Hannover mit 2:1 und fuhren den fünften Sieg in Serie ein. Bei den Pfälzern sind die Gefühle gemischt. Zum einen ist der 1. FCK seit sechs Spielen ungeschlagen, zum anderen bedeutete das 1:1 gegen Braunschweig auch das fünfte Unentschieden in Serie. FCK-Trainer Dirk Schuster sah den Punktgewinn eher mit einem weinenden Auge. Unter den aktuellen Zweitligisten spielte der HSV in der 2. Liga nur gegen den FCK noch nicht. Im Oberhaus gewann der FCK die letzten sieben Spiele nicht (fünf Niederlagen, zwei Unentschieden).

H96 gegen Heidenheim: Wer bleibt Verfolger?

Hannover 96 ist am Sonntag (13.30 Uhr) zu Gast beim 1. FC Heidenheim. Die Niedersachsen und die Schmidt-Elf haben beide 17 Punkte auf dem Konto und liegen in Lauerstellung hinter den Aufstiegsrängen. Nach sechs Spielen ohne Niederlage mussten die 96er jüngst gegen den HSV ein 1:2 hinnehmen. Kunze fehlt zudem nun gelb-gesperrt. Der FCH ist seit sieben Spielen ungeschlagen, das 0:0 beim FC St. Pauli war das dritte Remis in Serie.

Weinzierl gibt seinen Einstand beim Club

Zur gleichen Zeit gibt Markus Weinzierl als Chefcoach und Nachfolger von Robert Klauß sein Debüt auf der Trainerbank des 1. FC Nürnberg, der Holstein Kiel empfängt. Die ambitionierten Franken liegen nach dem ernürchternden 0:3 in Karlsruhe nur noch zwei Punkte vom letzten Tabellenplatz entfernt. Weinzierls Ziel: "Ein einfacher Plan aus 14.000 Informationen in 24 Stunden."

Legt Magdeburg in Sandhausen nach?

Noch einen Zähler weniger als der Club hat Sandhausen auf dem Konto (9). Der SVS empfängt Aufsteiger Magdeburg, der mit dem jüngsten 1:0 gegen Regensburg auf Platz 13 gesprungen ist. Spielerisch scheint der FCM im Vorteil: Der SVS hat mit 68,2% die schlechteste Passquote der Liga. Magdeburg hingegen reiht sich mit 81,6% hinter dem HSV (83,5%) und Paderborn (83,7%) ein.