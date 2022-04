Sechster Auswärtssieg in Serie: Neubauer-Solo hält SVE auf Kurs

Im Kampf um den direkten Aufstieg in die 3. Liga fährt die SV Elversberg - noch ungeschlagen im Kalenderjahr 2022 - beim abstiegsbedrohten FC Gießen den sechsten Auswärtsdreier in Serie ein.

Der Aufstiegsaspirant aus dem Saarland erwischte den besseren Start, doch die SVE verfehlte in Person von Kevin Koffi und Manuel Feil mehrmals aus aussichtsreicher Position das Ziel. Die einzige Chance der Gastgeber vergab Aykut Öztürk nach einer schönen Einzelaktion.

Neubauers Sololauf als Knotenlöser

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die favorisierten Gäste das bessere Team. Belohnt wurden sie für ihr engagiertes Auftreten in der 59. Spielminute durch ein Solo von Maurice Neubauer. Der Linksverteidiger hob den Ball erst über seinen Gegenspieler, bevor er zwei weitere Verteidiger stehen ließ und eiskalt ins kurze Eck vollendete. Nur sieben Minuten später verwertete Valdrin Mustafa eine punktgenaue Hereingabe des vorgestoßenen Robin Fellhauer und sorgte damit für den 2:0-Endstand.

Steffen: "Wir wollen in Balingen die Tabellenführung zurückerobern."

SVE-Trainer Horst Steffen zeigt sich im "Nachschuss" auf dem YouTube-Kanal der SVE zufrieden. Angesprochen auf die Ausbeute von sechs Punkten (3:1 gegen Aalen am vergangenen Mittwoch) antwortete er: "Mit den Ergebnissen kann man gar nicht meckern."

Mit dem Wissen, wie eng das Rennen um den Aufstieg in dieser Saison ist, merkt Steffen des Weiteren aber auch an, dass sein Team "immer noch besser Fußball spielen kann" und muss in den nächsten Wochen, denn "jeden Punkt, den wir auslassen, wird ein anderer Verein ausnutzen wollen. Wir wollen deshalb keine Punkte lassen und am Dienstag in Balingen die Tabellenführung zurückerobern."

Noch hat Ulm bei einem Spiel mehr auch drei Punkte mehr auf dem Konto.