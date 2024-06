Sechster Abgang für Ludwigsburg: Bähre wechselt nach Bonn

Auch Jonathan Bähre verlässt die MHP Riesen Ludwigsburg, er ist bereits der sechste Abgang. Der 27-Jährige wechselt innerhalb der Bundesliga zu Bonn.

Jonathan Bähre wechselt zu den Telekom Baskets. Der 27-Jährige kommt vom Ligakontrahenten MHP Riesen Ludwigsburg. Der 2,08 Meter große Bähre, der variabel auf der Power-Forward- und Center-Position eingesetzt werden kann, unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026. Die Kaderplanung der Baskets Bonn für die kommende Saison schreitet damit weiter voran. Zuvor war der Vertrag mit Center Lars Thiemann verlängert worden.

"Jonathan Bähre stand schon in den vergangenen Jahren und unter verschiedenen Baskets-Trainern auf unserer Liste. Wir freuen uns daher sehr, dass es uns nun gelungen ist, ihn auch gleich für zwei Jahre unter Vertrag nehmen zu können. Er kommt von einem Klub, bei dem Defense an erster Stelle steht und immer Energie, Kampf und Einsatz gefordert werden. Das passt auch zu uns", sagte Baskets-Sportdirektor Savo Milovic.

In der vergangenen Saison legte der Big Man im Schnitt 6,4 Punkte und 4,4 Rebounds in knapp 20 Minuten pro Partie auf. Bähre kam dabei vornehmlich von der Bank und stand insgesamt in 34 Partien inklusive Play-offs auf dem Parkett. Seit 2021 stand er in Ludwigsburg unter Vertrag.