Sechsstelliger Schaden: Vereinsheim des Rotenburger SV abgebrannt

Schock für den niedersächsischen Oberligisten Rotenburger SV. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte das Vereinsheim "1919“ komplett nieder. Es war erst vor kurzem aufwändig saniert worden.

Von einem hohen Sachschaden spricht die Polizeiinspektion Rotenburg in ihrer Pressemitteilung angesichts der Verwüstungen, die sich am Samstagmorgen zeigten. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 16. Dezember, seien Feuerwehr und Polizei von einer Anwohnerin über ein Feuer im Bereich der Rotenburger Sportanlagen informiert worden. Dabei brannte das Vereinsheim des Rotenburger SV mit dem Namen "1919“ vollständig aus.

"Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das Vereinsheim bereits in Vollbrand stehend festgestellt. Ein Übergreifen auf angrenzende Objekte konnte verhindert werden", heißt es konkret in der Pressemeldung. Personen seien nicht verletzt worden, "das Objekt wurde allerdings komplett zerstört." Mehr als 70 Kräfte waren insgesamt im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen dazu werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizei Rotenburg aufgenommen.

200.000 Euro Schaden

Das Sportlerheim des Oberligisten aus Rotenburg (Wümme) im Nordosten Niedersachsens war erst in den vergangenen Jahren aufwendig renoviert worden. Wie die örtliche "Kreiszeitung" berichtet, soll am Freitagabend noch eine Weihnachtsfeier in der Gaststätte stattgefunden haben.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 200.000 Euro. Der Verein sei gegen den Brandschaden versichert, heißt es. "Wir würden am liebsten Montag mit der Planung von etwas Neuem anfangen. Du kannst ja nirgends zusammenkommen", wird RSV-Präsident Peter Grewe in der "Kreiszeitung" zitiert. Der Verein befindet sich seit diesem Wochenende in der Winterpause.