Sechsstellige Geldstrafe für den FC Bayern

Das DFB-Sportgericht hat erneut mehrere Klubs mit Geldstrafen belegt. Mit Abstand am meisten muss der FC Bayern zahlen.

Während des Bundesliga-Aufeinandertreffens zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern am 4. März war es nicht nur zu einem sportlichen Duell auf dem Rasen gekommen, sondern auch zu einem fragwürdigen auf den Rängen: Anhänger beider Klubs zündeten an jenem 23. Spieltag massenhaft Pyrotechnik.

Während der VfB die Rechnung dafür vom DFB-Sportgericht bereits erhalten hat und 85.000 Euro entrichten muss, wurde der FC Bayern zu einer noch höheren Geldstrafe verurteilt. Wie der Verband am Montag mitteilte, werden "wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" 115.600 Euro fällig.

Der DFB zählte während des Spiels sowie nach der Partie, die die Bayern mit 2:1 gewannen, "mindestens" 104 pyrotechnische Gegenstände im Gästeblock und protokollierte zudem eine Unterbrechung von einer Minute, weil in der 46. Minute zwei Raketen auf das Spielfeld geschossen worden waren.

Jeder gezündete pyrotechnische Gegenstand zieht in der Bundesliga eine Strafe von je 1000 Euro für den betreffenden Klub nach sich, ein auf das Spielfeld geschossener gar 3000. Und bei einer Unterbrechung von bis zu einer Minute erhöht sich die Strafe für die zu diesem Zeitpunkt abgebrannten Gegenstände um 20 Prozent.

Immerhin bis zu 38.500 Euro der Summe kann der FC Bayern, der dem Urteil bereits zugestimmt hat, für sicherheitstechnische oder infrastrukturelle Maßnahmen verwenden, wenn er dem DFB das bis zum 31. Dezember nachweist.

900 Euro für Werder, 4000 für Hertha

Mit deutlich niedrigeren Geldstrafen wurden derweil Werder Bremen und Hertha BSC am Montag belegt. Die Bremer müssen 900 Euro zahlen, weil Teile der Anhängerschaft im Frauen-Bundesligaspiel bei Turbine Potsdam (2:1) am 1. März nach DFB-Angaben drei Leuchtfackeln zündeten. 4000 Euro sind für Absteiger Hertha fällig, deren Fans beim 2:1-Heimsieg gegen den VfB am 6. Mai vier Böller zum Einsatz brachten.