Sechsstellig abgeräumt: OpTic gewinnt Halo Championship Series

Am Wochenende endete die Halo Championship Series mit dem großen Final-Event in Orlando. Vor zahlreichen Zuschauern bewahrte OpTic die Nerven und räumte souverän den Titel ab.

Kleiner Pokal, großes Preisgeld: In Orlando krönte sich OpTic zum HCS-Champion. Halo Esports

Bereits in der Gruppenphase hatte die Organisation ihren Titelanspruch deutlich untermauert: Vier Siege aus vier Spielen bedeuteten den Gruppensieg und ungefährdeten Einzug in das Winners Bracket der K.o.-Phase, in dem sich der Siegeszug ungebrochen fortsetzte.

Souveräner Siegeszug bis ins Finale

Zunächst ließ OpTic Oxygen Esports im Best-of-five keine Chance und zog mit 3:0 in die nächste Runde ein, ehe auch eUnited deutlich mit 3:1 abgefertigt wurde. Im Finale des Brackets wartete anschließend mit dem FaZe Clan zumindest vom Namen eine große Herausforderung. Doch auch der bis dato prominenteste Gegner war machtlos gegen den späteren Champion: Ein weiteres 3:0 sorgte für den Einzug ins Grand Final.

In dieses war auch Cloud9 vorgedrungen. Ebenfalls ins Winners Bracket gekommen, hatte sich das Team jedoch nicht gegen FaZe durchsetzen können. Im Double-Elimination-Format nutze Cloud seine zweite Chance dann aber: 3:0 hieß es im Viertelfinale und Halbfinale des Elimination Brackets jeweils, bevor im Entscheidungsspiel um das Grand Final die Revanche mit dem FaZe Clan bevorstand. In dieser behielt die bereits 2013 gegründete Organisation die Oberhand und setzte sich mit 3:1 durch.

Worlds schon im Hinterkopf

Im Duell um den begehrten Pokal ließ OpTic Cloud9 jedoch keine Chance. Das Best-of-seven war nach dem fünften Match beendet, 4:1 hieß es schlussendlich für OpTic, das sich über 140.000 US-Dollar Preisgeld aus dem insgesamt 350.000 US-Dollar umfassenden Preispool freuen durfte.

"Ich könnte nicht stolzer darauf sein, wie weit wir es gebracht haben und was für eine Widerstandsfähigkeit wir das ganze Wochenende gezeigt haben", so Matt 'FormaL' Piper nach dem Triumph via Twitter. Beendet ist die Saison für den HCS-Champion mit dem Erfolg aber noch nicht. Denn Ende Oktober startet die World Championship, auf die laut Tommy 'Lucid' Wilson bei allem Jubel bereits hingefiebert wird: "Ich kann die Worlds kaum abwarten."