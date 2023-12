Es ist der alles entscheidende Moment im Saisonverlauf: Zwei Mannschaften, die um den gleichen Tabellenplatz kämpfen, stehen sich in einem letzten Spiel gegenüber. Jeder Punkt kann über Aufstieg oder Abstieg entscheiden. Doch in diesem besonderen Spiel geht es um mehr als nur drei Punkte - es handelt sich um ein sprichwörtliches Sechspunktespiel.

Was ist ein Sechspunktespiel?

Ein Sechspunktespiel im Fußball beschreibt ein Spiel zwischen zwei Teams, die im Tabellenstand sehr eng beieinanderliegen. Das Spiel gilt als besonders relevant, da bei einem Sieg einer Mannschaft nicht nur drei Punkte gewonnen, sondern gleichzeitig auch die gegnerische Mannschaft keine drei Punkte erhält.

Oftmals wird der Ausdruck des Sechspunktespiels im Kontext des Abstiegskampf genutzt und in den Medien verwendet, wenn zwei direkte Konkurrenten aufeinandertreffen. Aber auch im Meisterschaftsrennen wäre bei knappem Saisonverlauf ein Spiel zwischen FC Bayern und Borussia Dortmund möglicherweise ein Sechspunktespiel.

Auf welcher Idee basiert das Sechspunktespiel?

Die Idee hinter dem Konzept des Sechspunktespiels ist, dass bei einem Sieg der besser platzierten Mannschaft die Distanz zum Gegner in der Tabelle vergrößert wird. Dafür geht man von der Prämisse aus, dass das andere Team ihr Spiel sonst auch gewinnen würde.

Dies bedeutet, dass die Sieger-Mannschaft nicht nur die eigenen Punkte erhöht, sondern auch den Abstand zum Gegner maximiert. Somit können sich Teams einen Vorteil in der Tabelle verschaffen und ihre Position maßgeblich verbessern.

Natürlich gibt es aber auch beim Sechspunktespiel nur drei Punkte für den Sieger, während der Verlierer leer ausgeht.

Welche Auswirkungen hat das Sechspunktespiel?

Das Sechspunktespiels hat Auswirkungen auf die Strategien und Taktiken, die in einem solch entscheidenden Spiel angewendet werden. Da beide Mannschaften viel verlieren können, dominiert im Spiel in der Regel eine defensive Ausrichtung. Die in Führung gehende Mannschaft wird versuchen, das Spiel zu kontrollieren, den Sieg zu sichern und Fehler zu vermeiden. Die gegnerische Mannschaft wird versuchen, das Spiel zu öffnen und mehr Druck auszuüben, um schnellstmöglich einen Ausgleich zu erzielen. Somit nimmt die Dynamik oftmals erst nach dem ersten Treffer zu.