Sechsmal sieg- und torlos: Osnabrück und die Heimschwäche

Der VfL Osnabrück hat zuletzt häufiger Federn lassen müssen, sogar zu Hause gegen Schlusslicht Havelse.

Nur vier Siege bei zehn Versuchen - der VfL Osnabrück ist in dieser Saison wahrlich keine Heimmacht. Und das, obwohl das Stadion an der Bremer Brücke doch den Ruf hat, "zwölfter Mann" der Niedersachsen zu sein.

Auch bei der enttäuschenden Nullnummer gegen Liga-Schlusslicht TSV Havelse waren wieder 6098 Zuschauer gekommen. Sie wurden enttäuscht, fußballerische Attraktionen bekam das Publikum kaum geboten. Dass sich Ba-Mouaka Simakala und Aaron Opoku in der 53. Minute eineinhalb Meter vor dem Tor gegenseitig die beste Osnabrücker Chance auf den Sieg zunichte machten, war der bezeichnende Tiefpunkt und fügte sich nahtlos an das 0:1 gegen den SC Freiburg II vor Wochenfrist an.

Nach über weite Strecken der Hinrunde schwungvollen Auftritten hat der VfL zuletzt mental und körperlich Spannkraft vermissen lassen. Während die Auswärtsausbeute mit 15 Punkten und nur einer Niederlage mehr als ordentlich ist, reichte das zu Hause Gesammelte nicht, um in den Top 3 zu bleiben. In gleich sechs Heimspielen blieben die Lila-Weißen sieg- und torlos! In den zehn Partien auf eigenem Rasen gelangen magere neun Tore.

Heider ist zurück - Mulaj hofft auf weitere Chancen

Hoffnung macht, nachdem zuletzt die Durchschlagskraft trotz Überlegenheit fehlte, die Rückkehr von Marc Heider nach Corona-Erkrankung. Der Kapitän und beste Torschütze (sechs Treffer) wurde gegen Havelse eingewechselt.

Zu seinem Profi-Debüt in der 73. Minute kam U-19-Stürmer Arvin Mulaj, ein 18-jähriges Eigengewächs. "Das muss man einfach selbst erleben, ich war mega stolz und bin dem Trainerteam sehr dankbar für diese Chance", wird der Youngster auf der Klubwebsite zitiert. "Meine Leistung hätte auf jeden Fall besser sein können, aber es war mein erstes Spiel", zeigte er sich zudem selbstkritisch und hofft auf weitere Chancen.

Zu Hause muss der VfL im zu Ende gehenden Kalenderjahr nicht mehr auflaufen. Vielleicht gut, angesichts der mageren Ausbeute. Die beiden Auswärtsaufgaben beim Spitzenreiter 1. FC Magdeburg (Sa., 14 Uhr, LIVE! bei kicker) und beim abstiegsbedrohten MSV Duisburg (19.12.) sind jedoch durchaus knifflig.