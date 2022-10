Sechs Zahlen, die zeigen, wie harmlos der BVB ist

Will Borussia Dortmund Teil des Titelrennens bleiben, muss sich vor allem die Offensive steigern. Einige Werte waren letztmals vor acht Jahren so schlecht.

Die Offensive des BVB stottert in dieser Saison noch. Hier rauft sich Donyell Malen seine Haaransätze. IMAGO/Laci Perenyi

Als Tabellenachter geht Borussia Dortmund in den elften Bundesliga-Spieltag und belegt zu diesem Zeitpunkt der Saison damit erstmals seit der Saison 2014/15 keinen Europapokalplatz. Damals, in Jürgen Klopps letztem Amtsjahr als BVB-Trainer, waren die Schwarz-Gelben mittendrin in einer verkorksten Hinrunde und gerade auf einen Abstiegsplatz abgestürzt.

Bei sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Union Berlin und drei auf den Zweiten FC Bayern muss der BVB das Titelrennen längst noch nicht abschreiben. Vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sollte aber gerade die Offensive langsam auf Touren kommen. Sechs Zahlen zeigen, wie harmlos diese für BVB-Verhältnisse in der Liga bislang ist.

1. Die Borussia hat erst 13 Tore erzielt. So wenige oder gar noch weniger verzeichnete sie letztmals in besagter Klopp-Saison vor acht Jahren. Im Herbst 2014 standen nur elf Treffer zu Buche - in den sieben Spielzeiten danach waren es nach zehn Spieltagen immer mindestens 22.

2. Eine negative Tordifferenz nach zehn Spieltagen? Das erlebten die Dortmunder ebenfalls seit 2014/15 nicht mehr. Damals standen sie bei 11:17, momentan bei 13:14. Dazwischen lagen sie zu diesem Zeitpunkt immer bereits mindestens zweistellig im Plus.

3. Der BVB weist mittlerweile die schwächste Chancenverwertung der Liga auf, machte aus 64 Möglichkeiten lediglich 13 Tore (20,3 Prozent). In der Vorsaison lagen die Westfalen in dieser Kategorie ligaweit noch an der Spitze - mit 85 Toren aus 206 Chancen (41,3 Prozent).

4. Schon in zwei ihrer zehn Bundesliga-Auftritte blieben die Dortmunder in dieser Saison torlos (0:3 bei RB Leipzig, 0:2 bei Union Berlin). In den beiden vorherigen Spielzeiten war das jeweils nur einmal passiert - an je 34 Spieltagen.

5. Youssoufa Moukoko ist mit nur drei Toren derzeit bester BVB-Torschütze. Bei keinem anderen Bundesligisten hat der jeweilige Toptorschütze weniger Treffer erzielt. Ebenfalls auf drei kommt Samstagsgegner VfB (Silas) sowie Bochum (Simon Zoller), Schalke (Marius Bülter), Wolfsburg (Yannick Gerhardt und Lukas Nmecha) und Mainz (Karim Onisiwo). Vor einem Jahr hatte Erling Haaland bereits neunmal getroffen (in nur sechs Einsätzen).

6. Dortmund erzielte von allen Bundesligisten die wenigsten Tore nach Standardsituationen: eins. Und das fiel nicht per Freistoß, Ecke oder Elfmeter, sondern nach einem Einwurf.