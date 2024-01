Sechs Wochen Zwangspause? Boniface verpasst den Afrika-Cup

Nun hat Victor Boniface traurige Gewissheit: Der Stürmer von Bayer 04 Leverkusen wird den Afrika-Cup wegen einer Verletzung verpassen. Doch was hat er genau und wie lange fehlt er der Werkself?

Schon am Nachmittag war über einen Ausfall von Victor Boniface gemutmaßt worden, am Montagabend bestätigte er es selbst bei Instagram. "Viel Glück Jungs ... ich wünsche euch nur das Beste für den Afrika-Cup", schreibt der Angreifer und stellt ein gebrochenes Herz dazu. Das Karriere-Highlight Afrika-Cup (13. Januar bis 11. Februar) in der Elfenbeinküste wird Boniface verletzungsbedingt verpassen.

Doch was genau hat Boniface? Darüber scheiden sich aktuell noch die Geister. "Score Nigeria" hatte am Nachmittag von einer MRT-Untersuchung berichtet, die die Schwere einer möglichen Muskelverletzung erörtern sollte. "Own Goal Nigeria" berichtet am Abend exklusiv von einer Leistenverletzung, die Boniface erlitten haben soll und die ihn womöglich zu einer sechswöchigen Zwangspause verdonnert.

Wegen der Verletzung hatte Boniface bereits das Testspiel gegen Guinea am Montag (0:2) sowie das im Trainingslager in Dubai gegen die Klub-Mannschaft Al Gharib verpasst.

Reist jetzt Tella nach?

Nigerianischen Berichten zufolge wird Boniface nun nach Deutschland zurückreisen, wo er unmittelbar mit seiner Reha beginnt. Eine Entscheidung über einen Sturm-Ersatz wird noch am Montag erwartet. Und da könnte wieder Bayer 04 aufschrecken: Nach der Absage von Boniface ist die Nachnominierung von Leverkusens Angreifer Nathan Tella ein denkbares Szenario.

Der 24-Jährige, der im Herbst für die Black Eagles debütiert hatte, hatte Anfang Januar nicht den Sprung in das endgültige Aufgebot Nigerias geschafft, wäre jetzt aber ein Kandidat, um die entstandene Lücke zu füllen. Viel erfahrener wäre Boniface übrigens nicht gewesen: Fünf A-Länderspiele stehen in seiner Vita, getroffen hat er noch nicht für sein Land.