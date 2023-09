Sechs Wirkungstreffer für die Arminia: "Im Endeffekt zählen jetzt nur noch Taten"

Der Last-Minute-Sieg in Unterhaching sollte für Bielefeld eigentlich der Startschuss für eine Serie werden. Nach dem Heimdebakel gegen Saarbrücken ist die Aufbruchstimmung aber schon wieder vorbei. Trainer Mitch Kniat fordert nun eine Reaktion.

Das hatte sich die Arminia wohl ganz anders vorgestellt. Zumal die Ostwestfallen nach dem 2:1 in Unterhaching mit breiter Brust in das Spiel gegen den FCS gegangen waren und zudem durch einen schulmäßigen Kopfball von Kapitän und Routinier Fabian Klos in der 41. Minute auch noch die Führung erzielt hatten.

Doch dann folgte der Knackpunkt. Richard Neudecker gelang noch vor der Pause fast im Gegenzug das 1:1. "Wenn wir mit 1:0 in die Kabine gehen, sieht es vielleicht etwas anders aus", meinte Mitch Kniat nach der Partie vor dem "MagentaSport"-Mikrofon.

Wenn du sechs Tore bekommst, dann muss du als Trainer auch einfach mal den Mund halten. Mitch Kniat

Etwas anders sah es dann ohnehin aus, denn der schnelle Ausgleich saß wohl auch nach der Pause noch in den Köpfen der Arminen. Die kassierten schnell das 1:2, leisteten sich viele individuelle Fehler und verloren jegliche Kontrolle über das Spiel, das spätestens mit dem 4:1 durch Marcel Gaus zehn Minuten vor dem Ende entschieden war. Am Ende stand ein heftiges 2:6 aus Bielefelder Sicht.

"Ich hoffe, dass wir in einem Spiel jetzt alle Fehler gemacht haben und wir die Saison davon verschont bleiben", sagte ein konsternierter DSC-Coach. "Wir müssen uns jetzt erst einmal fassen, nach so einem schlechten Spiel von uns. Vor allem sechs Tore zu Hause, das ist immer bitter."

Kniat wollte dann auch "nichts schönreden". Vielmehr legte er sich einen Maulkorb an. "Wenn du sechs Tore bekommst, dann muss du als Trainer auch einfach mal den Mund halten", so der 37-Jährige. "Man kann jetzt viel reden oder viel erzählen, im Endeffekt zählen jetzt nur noch Taten."

Nun geht es zu Kniats Ex-Klub Verl

Die sollen am Dienstag folgen. Da soll seine Mannschaft beim Gang zu Kniats Ex-Klub in der ausverkauften Sportclub-Arena in Verl "eine Reaktion zeigen", mit einem Sieg beim SCV kann der DSC die bittere Heimpleite gegen Saarbrücken "wieder gutmachen", wie Kniat hofft. Auch, um die Tristesse auf der Alm wieder zu beenden.