Sechs von acht Viertelfinaltickets in Pokalrunde vergeben

In der Pokalrunde der männlichen Jugendbundesliga sind einen Spieltag vor Schluss sechs von acht Tickets vergeben. Im Norden und Süden hoffen bzw. bangen noch jeweils zwei Teams um einen Platz in der nächsten Runde. Ein Blick auf die Situation.

Pokalrunde Nord

Die SG Flensburg-Handewitt hat als Tabellenerster das Viertelfinale bereits erreicht und kann sich nach dem 37:25 (21:14)-Sieg gegen den MTV Lübeck zum Abschluss der Pokalrunde auf die nächste Runde konzentrieren. Wer neben Flensburg weiterkommt, ist noch offen.

Aktuell Tabellenzweiter ist die SG Hamburg-Nord, doch der THW Kiel hat nur zwei Punkte Rückstand. Sollten die jungen Zebras ihr abschließendes Spiel gegen den HC Bremen (24. März, 15:00 Uhr) gewinnen, stünden sie im Viertelfinale - bei einen Unentschieden oder einer Niederlage wäre die SG Hamburg-Nord weiter, die daher natürlich den Bremern die Daumen drückt.

Die zweite noch ausstehende Partie in dieser Staffel zwischen den Mecklenburger Stieren und dem MTV Lübeck (24. März um 13:15 Uhr) ist für das Viertelfinale sportlich bedeutungslos. Beide Teams haben aktuell erst einen Sieg für sich verbuchen können und wollen nun einen positiven Abschluss.

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 SG Flensburg-Handewitt 10 313:263 18:2 2 SG Hamburg-Nord 10 342:291 15:5 3 THW Kiel 9 356:291 13:5 4 HC Bremen 9 302:313 6:12 5 MTV Lübeck 9 303:341 2:16 6 Mecklenburger Stiere Schwerin 9 253:370 2:16

Pokalrunde Mitte

Der Nachwuchs der MT Melsungen musste sich am Wochenende zwar mit 26:35 (11:19) gegen den HSC Coburg geschlagen geben, doch das Ticket für das Viertelfinale haben die Nordhessen dennoch sicher. Im 1. VfL Potsdam steht auch der zweite Viertelfinalist der Staffel Mitte bereits fest.

Am Wochenende buchte Potsdam mit dem 32:25 (19:12)-Erfolg gegen den TV Nieder-Olm das Ticket. Zwar könnte Coburg mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen die Mittelhessen Youngsters (24. März, 13:00 Uhr) noch nach Punkten gleichziehen, falls Potsdam gegen Rimpar verliert (24. März, 14:00 Uhr), doch der direkte Vergleich entscheidet für den VfL.

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen 10 317:296 15:5 2 1. VfL Potsdam 9 280:240 14:4 3 HSC 2000 Coburg 9 291:263 12:6 4 HSG Dutenhofen/Münchholzhausen 9 284:262 11:7 5 SG DJK Rimpar 9 260:326 2:16 6 TV Nieder-Olm 10 281:326 2:18

Pokalrunde West

In der Weststaffel sind die beiden Tickets für das Viertelfinale ebenfalls bereits vor dem letzten Spieltag vergeben: Tabellenführer Bonner JSG und der Zweitplatzierte VfL Eintracht Hagen stehen sicher in der nächsten Runde. Die Bonner JSG sicherte sich den Einzug mit einem 32:31 (15:11)-Erfolg im Spitzenspiel gegen Hagen. Am kommenden Wochenende (23. März, 14:00 Uhr) treffen beide Kontrahenten im letzten Match erneut aufeinander.

Der Tabellendritte ASV Hamm-Westfalen, der am Wochenende bei GWD Minden mit 41:35 (20:13) gewann, hat aufgrund des um ein Tor verlorenen direkten Vergleichs gegen Hagen keine Chance mehr, das Viertelfinale zu erreichen. Im letzten Spiel gegen den VfL Gummersbach (23. März, 18:45 Uhr) geht es um für beide Teams um einen gelungenen Abschluss. Zudem treffen noch die JSG LIT und GWD Minden (Freitag 22. März, 19:30 Uhr) aufeinander.

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 Bonner JSG 9 284:249 14:4 2 VfL Eintracht Hagen 9 269:256 13:5 3 ASV Hamm-Westfalen 9 300:283 11:7 4 VfL Gummersbach 9 272:271 9:9 5 TSV GWD Minden 9 295:299 7:11 6 JSG LIT 1912 9 252:314 0:18

Pokalrunde Süd

Mit einem 26:25 (15:10) gegen die mHSG Friesenheim/Hochdorf sicherte sich der TV Bittenfeld den Einzug ins Viertelfinale. Das zweite Ticket ist noch nicht vergeben: Der Matchball liegt beim Tabellenzweiten JSG Balingen-Weilstetten, der gegen Hochdorf (23. März, 14:00 Uhr) mindestens einen Punkt braucht.

Auf Schützenhilfe der Hochdorfer hofft hingegen die drittplatzierte SG Pforzheim/Eutingen. Wenn Balingen verliert, wären beide Teams mit 12:8 Zählern punktgleich - und Pforzheim aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs weiter. Die HSG Konstanz und die HG Oftersheim/Schwetzingen (23. März, 13:30 Uhr) spielen gegeneinander darum, die Pokalrunde möglichst nicht als Letzter zu beenden.

jun