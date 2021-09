Sechs Tore gegen den Frust: VfR Garching schießt den SV Kirchanschörig ab

Zu Saisonbeginn musste die Begegnung zwischen dem VfR Garching und dem SV Kirchanschöring beim Stand von 0:1 wegen eines Gewitters abgebrochen werden. Zum Glück aus heutiger Sicht für die Heimelf, die sich am Dienstagabend im Nachholspiel den Frust von der Seele schoss.

Bayernliga Süd Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die Rollen zwischen dem bis dato heimschwachen Schlusslicht VfR Garching und dem noch ungeschlagen Tabellendritten SV Kirchanschöring waren eigentlich klar verteilt. Eigentlich. Denn was die Garchinger am Dienstagabend in den 90 Minuten auf den Platz zauberten, hätte so wohl niemand erwartet und hatte auch nur wenig gemein mit den bisher gezeigten (Heim-)Leistungen dieser Saison. In ihren sechs Heimspielen zuvor hatten die Platzherren nur drei Unentschieden und gerade mal sechs Tore erzielt, dafür aber dreimal verloren und neun Gegentore kassiert. Das alles sollte Garching am Dienstagabend gegen Kirchanschöring, das mit einem Sieg zu Tabellenführer Hankofen-Hailing hätte aufschließen können, erst einmal vergessen machen. Der neue Tabellen-17. schoss sich nach frustrierenden Wochen den Ballast von der Seele. Für den Drittplatzierten war es dagegen ein völlig gebrauchter Abend, der schon nach wenigen Sekunden seinen Lauf nahm.

Loo durfte nach zwei Minuten unbehindert abschließen und zirkelte den Ball ins Tor zur Garchinger Führung. Kirchanschöring versuchte schnell zu antworten, fand aber kein Mittel, um den für Dachs kurzfristig zwischen die Pfosten gerückten Retzer, zu überwinden. Es fehlte die Durchschlagskraft bei den Gästen. Der VfR dagegen glänzte durch brutale Effektivität. In der 27. Minute bediente Mendama mustergültig Niebauer, der zur 2:0-Pausenführung einnetzte. Dasselbe Bild bot sich auch im zweiten Durchgang. Die Vorentscheidung fiel nach 63 Minuten. Garching konterte, Loo spurtet und verwandelte zum zweiten Mal an diesem Abend. Der Nächste war Mendama (66.), der nur wenige Sekunden nach dem 3:0 ebenfalls einen Konter im SVK-Kasten unterbrachte. Spätestens da war der Wille der Gäste gebrochen, die sich in der 70. Minute Gegentor fünf durch den frisch eingewechselten Sinabov fingen. Sinabov hatte wenig später auch noch das 6:0 auf dem Schlappen, agierte aber zu eigensinnig. Das halbe Dutzend machte dann aber ein anderer Joker. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung stach Jurkovic (80.) zum Endstand. Ein Wahnsinnsabend für den VfR Garching, der dadurch zunächst die direkten Abstiegsränge verlässt, und der Mut für die kommenden Aufgaben machen dürfte. Am Samstag müssen die Garchinger zum wichtigen Kellerduell nach Pullach. Kirchanschöring ist beim nächsten Kellerteam in Gundelfingen zu Gast.