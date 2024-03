Sechs-Tore-Führung aus der Hand gegeben: ESV Regensburg verliert beim TuS Lintfort

Im Spitzenspiel Fünfter (23:17) gegen Sechster (22:18) musste der ESV 1927 Regensburg auswärts beim TuS Lintfort eine bittere 29:34-Niederlage einstecken (16:13). Trotz Sechs-Tore-Führung gab der ESV das Spiel in den letzten zwanzig Minuten aus der Hand und verlor mit fünf Toren am Ende recht deutlich.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich der ESV auf 10:7 ab. Mit einem 3:0-Lauf glich der TuS Lintfort wenig später wieder aus (10:10, 20.). Bis zur Pause konnte sich der ESV Regensburg allerdings wieder auf drei Tore absetzen und ging mit einer 16:13-Halbzeitführung in die Kabine.

Bis zur 40. Minute bauten die Gäste den Vorsprung auf 24:18 aus. Wenig später verkürzte der TuS Lintfort mit einem 3:0-Lauf zum 24:21. Von nun an verkürzten die Gastgeberinnen Tor um Tor. Zehn Minuten vor Schluss gelang Maxime Drent nach einem weiteren 3:0-Lauf der Ausgleichstreffer (26:26). Von nun an war alles wieder offen und erneut war es Maxime Drent, die wenig später zur ersten Lintforter Führung des Abends traf (27:26, 52.).

Beim 29:29 in der 54. Minute war kurz vor dem Ende noch kein Sieger erkennbar. Doch Regensburg gelang in den letzten sechs Spielminuten kein weiteres Tor und Lintfort konnte sich nach und nach zum 34:29-Heimsieg absetzen.

"Wir machen machen 40 Minuten ein super Spiel. Dann treffen wir beste Möglichkeiten nicht mehr und bringen uns selbst um den verdienten Lohn. Natürlich war das auch eine Kraftfrage, aber darauf dürfen wir es nicht schieben. Die Chancen waren da, aber wir haben sie einfach nicht mehr genutzt und auch in der Abwehr das Besprochene nicht beachtet", so ein enttäuschter ESV-Trainer Bernhard Goldbach nach Abpfiff.

Robert Torunsky, sportlicher Leiter des ESV, ergänzte: "So brutal ist der Sport manchmal. Die Mädels haben so lange so viel richtig gemacht, sehr viel investiert, nur um dann am Ende mit leeren Händen dazustehen. Auch wenn das erstmal schwer im Magen liegt, da wir über weite Strecken die bessere Mannschaft waren, müssen wir in der anstehenden Trainingswoche das Positive rausziehen."

Durch den Sieg klettert der TuS Lintfort auf den fünften Rang (24:18) und ist nächste Woche im nächsten Spitzenspiel beim Tabellendritten HC Leipzig gefragt. Der ESV Regensburg rutscht auf Tabellenplatz acht ab (23:19) und trifft am Samstag auf den punktgleichen Tabellennachbarn FSV Mainz 05.

TuS Lintfort - ESV Regensburg 34:29 (13:16)

TuS Lintfort: Kothen, Graef; Kinlend (11/5), Samplonius (7), Drent (5), Gruner (2), Lupisella (2), Muilenburg (2), Willing (2), Weisz (2), Bücker (1), Faßbender, Breitbarth

ESV Regensburg: Arno, Lukau; Hübner 7, Kessler 6, F. Peter 5/1, Mustafic 3, Brennauer (2), Lederer (2), Kadenbach (2), Lettl (1), Vetter (1)

Zuschauer: 285

Schiedsrichter: Moritz Hartmann / Nils Hennekes

Strafminuten: 8 / 14

Disqualifikation: - / Vetter (53., drei Zeitstrafen)