Sechs-Stunden-Rennen in Portimao: Toyota siegt, drei Marken auf dem Podium

Auch im zweiten Lauf der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft ging der Gesamtsieg an Toyota. Die Japaner hatten schon beim Saisonstart in Sebring triumphiert, erlebten diesmal in Portugal aber auch einen Rückschlag.

Beim Sechs-Stunden-Rennen in Portimao gewannen der Schweizer Sebastien Buemi, der Neuseeländer Brendon Hartley und der Japaner Ryo Hirakawa mit einer Runde Vorsprung auf den Ferrari von Antonio Fuoco, Miguel Moliuna und Nicklas Nielsen. Das Porsche-Penske-Werksteam feierte mit Platz drei für Kevin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor den ersten Podiumsplatz des neuen Prototypen 963 in der WM.

Während Ferrari, erstmals seit 50 Jahren wieder werksseitig in der Sportwagen-WM mit dabei, beim Saisonauftakt vor einem Monat in Sebring im US-Bundesstaat Florida zumindest mit der Pole-Position überraschte, bestimmte an der portugiesischen Algarve-Küste Toyota in allen Trainingssitzungen wieder das Tempo und sicherte sich im Zeittraining auch die komplette erste Startreihe.

Sensor-Problem kostet Toyota den Doppelsieg

Am Toyota mit der Startnummer 7, der in der ersten Stunde die Führung vom Schwesterauto übernommen hatte, musste in der zweiten Rennstunde auf Anweisung der Rennleitung die hintere linke Antriebswelle ausgetauscht werden, da es ein Problem mit einem Drehmomentsensor gab. Die Rennleitung überwacht anhand der übertragenen Daten solcher Sensoren den Energieverbrauch, für den es im Reglement festgelegte Maximumwerte gibt. Die Reparatur dauerte elf Minuten, die in Sebring siegreichen Fahrer Mike Conway, Kamui Kobayashi und José Maria Lopez kamen schließlich mit sieben Runden Rückstand auf Rang neun ins Ziel.

Der Sieg in Portugal ging nach einem weitestgehend problemlosen Rennen an den Toyota mit der Startnummer 8, während es mit dem Ferrari (Nr. 51) auf Platz zwei und dem Porsche (Nr. 6) auf Rang drei erstmals seit langer Zeit wieder drei verschiedene Marken aus der Topklasse auf das Gesamtpodium schafften. Der Duisburger André Lotterer im Porsche war damit bestplatzierter deutscher Fahrer im Rennen. Der Cadillac mit den Briten Alex Lynn und Richard Westbrook und dem Neuseeländer Earl Bamber fuhr auf Rang vier ins Ziel, vor dem bestplatzierten der beiden Peugeot, die es, anders als in Sebring, zumindest ohne größere Schwierigkeiten über die Distanz schafften.

Pech für Kolles-Teamc - 17-Jähriger triumphiert

Pech gab es für das bayerische Kolles-Team: Am Vanwall-Sportwagen explodierte am Ende der fünften Stunde die rechte vordere Bremsscheibe, so dass der frühere Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve nur noch Passagier war und in die Reifenstapel einschlug. Das sorgte für einen Safety-Car-Einsatz. Der Porsche mit Dane Cameron, Kevin Estre und Michael Christensen musste in der letzten Stunde wegen Problemen mit der Servolenkung an die Box.

In der LMP2-Klasse siegte das britisch-amerikanische Team United Autosports mit Ex-Formel1-Fahrer Giedo van der Garde, Ex-DTM-Pilot Oliver Jarvis und dem erst 17-jährigen US-Amerikaner Josh Pierson. Das britische Hertz-Team Jota, das in Sebring die Klasse gewann und mit dem Hagener David Beckmann auch den einzigen Deutschen in der Klasse einsetzte, kam auf Rang fünf ins Ziel. Wie eng es in dieser Klasse zuging, zeigt ein Blick auf die Ergebnisliste: Die ersten neun Teams trennten beim Zieleinlauf nach sechs Rennstunden nur 37,8 Sekunden.

Enges Rennen in der GTE-Klasse

In der GTE-Klasse wiederholte das Team Corvette Racing mit dem Niederländer Nicky Catsburg, dem Argentinier Nico Varrone und dem US-Amerikaner Ben Keating den Klassensieg von Sebring. Im Ziel hatte das Trio 0,260 Sekunden Vorsprung auf den Ferrari des Teams Richard Mille-AF Corse. Die drei Fahrerinnen Sarah Bovy, Michelle Gatting und Rahel Frey belegten im Porsche 911 des Iron-Dames-Teams den dritten Rang in der Klasse.

Jenseits des Atlantiks feierte Porsche am Wochenende beim dritten Saisonlauf der nordamerikanischen IMSA-Sportwagenmeisterschaft den ersten Sieg für den in diesem Jahr neuen 963 Hybrid. Im 100-Minuten-Sprintrennen auf dem Straßenkurs im kalifornischen Long Beach fuhren der Brite Nick Tandy und der Franzose Mathieu Jaminet ohne Reifenwechsel durch und sicherten sich somit den Sieg. Der BMW von Connor de Phillippi und Nick Yelloly, auf dem beim Fahrerwechsel auch frische Reifen montiert wurden, fuhr auf Rang zwei ins Ziel, während der zweite Porsche mit Matt Campbell und Felipe Nasr auf Platz drei den Erfolg für Porsche komplettierte.

Der nächste Lauf zur Sportwagen-WM, gleichzeitig das letzte Rennen vor dem Saisonhöhepunkt, den 24 Stunden von Le Mans, geht am Samstag, 29. April, auf der belgischen Rennstrecke von Spa-Francorchamps über die Bühne.