Sechs Punkte für eine feine Weihnachtsstimmung

Das glatte 0:4 in Leverkusen trübte kaum die gute Laune beim VfL Bochum zum Jahresende. Denn der Abstand zum Rotlicht-Bereich der Liga ist enorm.

Die erste halbe Stunde in Leverkusen konnte sich sehen lassen. Da hielt der VfL den Spitzenreiter in Schach, machte die Räume eng, spielte sogar mutig nach vorne und ließ Bayer Leverkusen kaum ins Spiel kommen.

Leverkusen zu stark

Mit dem Elfmeter zum 0:1 und dem gleich darauf folgenden zweiten Gegentreffer aber hatte sich das Thema quasi erledigt. "Danach", bekannte auch Verteidiger Bernardo, "war es keine große Freude mehr, gegen Leverkusen zu spielen."

Da war auch Marc Lettau ein bisschen der Spaß vergangen, der ausdrücklich die feine Anfangsphase des Bochumer Teams lobte, mit dem Elfmeterpfiff aber nicht einverstanden war. Nicht die erste gravierende Entscheidung gegen den VfL in der laufenden Saison, wie Bochums Sportdirektor anmerkte.

Strittiger Elfmeter

Ganz eindeutig war die Szene natürlich nicht, als der herauslaufende Manuel Riemann den anstürmenden Patrick Schick zu Fall brachte, im letzten Moment wohl auch versuchte, ein Zusammentreffen zu vermeiden. Zwingend war hier die Elfmeter-Entscheidung nicht, falsch aber eben auch nicht.

Für Lettau war dieser Kontakt "zu wenig", und er zählte auch weitere gravierende Entscheidungen (in Leipzig und Freiburg) auf, die zu Unrecht gegen den VfL ausgefallen waren. "Da bin ich mal gespannt, wann sich das ausgleicht", sagte Lettau, räumte aber auch ein, dass Leverkusen wohl auch ohne den Elfmeter die drei Punkte zum Jahresende eingefahren hätte.

Starker erster Saison-Abschnitt

Ein Punktgewinn oder gar ein Sieg beim souveränen Tabellenführer war aus Bochumer Sicht im letzten Pflichtspiel des Jahres ohnehin nicht eingeplant, darum hält sich der Frust in Grenzen. Zumal Bochum einen starken ersten Saison-Abschnitt hinter sich hat und deutlich besser dasteht als zum Jahresende 2022.

Damals hatte der VfL vor der WM-Pause nur 13 Punkte aus 15 Spielen eingefahren und stand auf Platz 17. Aktuell liest sich der Abstand zum gefährdeten Bereich sehr angenehm aus Bochumer Sicht: Sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16 können sich in der Tat sehen lassen nach den ersten 16 Begegnungen.

Mit einem guten Gefühl also gehen Bochums Verantwortliche und Spieler in die kurze Winterpause. Am 2. Januar beginnt das Training wieder, im ersten Heimspiel des neuen Jahres erwartet der VfL zum Abschluss der Hinrunde am 14. Januar den Tabellen-Nachbarn Werder Bremen.