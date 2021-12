Sechs Monate nach Herzstillstand: Eriksen trainiert bei Odense mit

Christian Eriksen (29) hat rund sechs Monate nach seinem Herzstillstand bei der EM das Training wieder aufgenommen.

Christian Eriksen arbeitet an seinem Comeback und hat in der Heimat bei Odense BK das Training wieder aufgenommen. "Wir sind sehr glücklich darüber, dass er auf unseren Plätzen an seiner Form arbeitet", erklärt Odenses Sportdirektor Michael Hemmingsen der Zeitung "BT". "Wir standen mit Christian in Kontakt, seit er OB verlassen hat und deshalb freuen wir uns darüber, dass er uns gefragt hat, in Adalen trainieren zu können."

2009 war der damals noch 16-Jährige aus der U 19 von Odense in den Ajax-Nachwuchs gewechselt und von dort weiter zu Tottenham und schließlich Inter. Im Sommer hatte Eriksen während Dänemarks EM-Auftaktspiel gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten.

Die Regularien verbieten dem heute 29-jährigen Spielmacher ein Comeback in Italien, da er seit jedem Zwischenfall einen Defibrillator trägt. Dieser darf in der Serie A nicht eingesetzt werden.

Wie die dänische Zeitung berichtet, arbeite Eriksen vorerst an seiner Fitness, trainiere aber auch bereits mit dem Ball.