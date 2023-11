Sechs Minuten Vorstellungskraft: Drei besondere Duelle mit der Türkei

Viele große Spiele haben Deutschland und die Türkei noch nicht gegeneinander bestritten. Die wenigen waren allerdings denkwürdig.

In Deutschland ist die WM 1954 natürlich in besonders guter Erinnerung geblieben. Vor allem für den 3:2-Finalsieg über die damalige Fußball-Übermacht Ungarn und den ersten der inzwischen vier Weltmeistertitel. Weniger hat sich wahrscheinlich der damals ziemlich seltsame Turniermodus im kollektiven Gedächtnis verankert, der Bundestrainer Sepp Herberger in der Schweiz auf eine Idee brachte.

In Gruppe 2 waren Deutschland, Ungarn, Südkorea und die Türkei gelost worden, für alle Mannschaften standen jedoch nicht drei, sondern nur zwei Gruppenspiele auf dem Programm. Ungarn und die Türkei, die beiden gesetzten Mannschaften der Gruppe - die Türken wurden eigentlich nicht als so stark eingeschätzt, sie waren aber nachgerückt, weil sich die gesetzten Spanier gar nicht qualifiziert hatten -, spielten nicht gegeneinander. Der Plan der FIFA war gewesen, dem überraschenden Gruppen-Ausscheiden von Favoriten vorzubeugen.

Der Plan Herbergers war daher, nachdem Deutschland sein Auftaktspiel gegen die Türken trotz frühen Rückstands noch mit 4:1 gewonnen hatte, das zweite Gruppenspiel gegen die Ungarn durch den Einsatz einiger Ersatzspieler zu "opfern". Denn ihm war klar, dass Deutschland diese Partie auch in Bestbesetzung wahrscheinlich verlieren und die Türkei parallel den damaligen Fußballzwerg Südkorea schlagen würde, was bedeuten würde, dass Deutschland und Türkei ein Entscheidungsspiel um den Viertelfinaleinzug austragen müssten.

So schonte Herberger viele seiner besten Leute für dieses Entscheidungsspiel, zu dem es nach Deutschlands 3:8-Debakel gegen Ungarn auch kommen sollte. Dafür steckte der Bundestrainer in der Heimat harsche Kritik ein, doch sein cleverer Kniff zahlte sich aus. Dank dreier Tore des Nürnbergers Max Morlock, eines Doppelpacks des Kölners Hans Schäfer und je eines Treffers der Kaiserslauterer Brüder Fritz und Ottmar Walter setzte sich die BRD-Elf ausgeruht mit 7:2 erneut gegen die Türken durch und marschierte beim torreichen Weltturnier in der Schweiz bis zum Titel.

Hoch ins kurze Eck: Philipp Lahm (#16) schießt im EM-Halbfinale 2008 das Siegtor. Bongarts/Getty Images

54 Jahre sollte es daraufhin dauern, bis Deutsche und Türken es zum dritten und bis heute letzten Mal bei einem großen Turnier miteinander zu tun bekamen. Diesmal allerdings nicht schon in der Gruppenphase, sondern im Halbfinale der EM 2008.

Auf einmal war das TV-Bild weg

Erneut ging die Türkei in Führung, Bastian Schweinsteiger glich Ugur Borals Treffer aber zeitig aus. Dann musste plötzlich nicht der längst verstorbene Herberger kreativ werden, sondern das übertragende ZDF um Kommentator Bela Rethy. Denn für sechs Minuten fiel zu Beginn der zweiten Hälfte wegen eines schweren Gewitters, das in Wien für einen Stromausfall sorgte, das TV-Bild aus.

Der überbrückende Stör-Bildschirm und Rethy in der Übergangsrolle als Radio-Kommentator haben Einzug in die Folklore der deutschen Fußballgeschichte erhalten, das Spiel selbst eher weniger. Obwohl es eine heiße Schlussphase, nach der es durch weitere Tore von Miroslav Klose, Semih Sentürk und schließlich Philipp Lahm in der 90. Minute 3:2 für Deutschland stand, richtig in sich hatte, folgte im Endspiel gegen eine Fußballmacht aus Spanien diesmal nicht die große Titelfeier. Sondern eine verdiente 0:1-Niederlage.