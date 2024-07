Sechs Legionärinnen: Für alle 14 DHB-Frauen ist es eine Olympia-Premiere

Seit Montag stehen die 14 Spielerinnen fest, die Frauen-Bundestrainer Markus Gaugisch fest bei Olympia einplant. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat die 17 Spielerinnen umfassenden Nominierungsvorschläge des DHB für Paris bestätigt.

Während bei den Männern vier Spieler aus dem endgültigen Aufgebot schon Olympia-Erfahrung haben, wartet auf alle 14 beziehungsweise 17 Spielerinnen eine echte Olympia-Premiere. Den DHB-Frauen war in diesem Jahr die erste Olympia-Qualifikation seit 2008 geglückt.

"Wir kommen mit starken Teams nach Paris", ist DHB-Sportvorstand Axel Kromer überzeugt. "Jeweils 14 Spielerinnen und Spieler sind für den Start der olympischen Turniere nominiert. Und es ist sehr gut zu wissen, dass wir auf eine starke Reserve zurückgreifen und jederzeit reagieren können."

Die "Medaillenhoffnung" würden sowohl DHB-Männer als auch -Frauen mit nach Paris bringen. "Unsere Erwartungen zur gerade laufenden zweiten Vorbereitungsphase in Kienbaum haben sich bisher zu 100 Prozent erfüllt", stellt Frauen-Bundestrainer Markus Gaugisch in einem ersten Statement klar. "Wir befinden uns auf einem guten Weg und werden in Paris für jeden Gegner Antworten haben."

Am 24. Juli müssen beim Technical Meeting in Paris die 14 nominierten Spielerinnen, aktuell sogar sechs Legionärinnen, und die designierten Reservistinnen bestätigt werden. Nach aktuellem Stand werden dies Torhüterin Dinah Eckerle vom Thüringer HC, Rechtsaußen Amelie Berger von der HSG Bensheim/Auerbach Flames und Rückraumspielerin Mia Zschocke, in Diensten des rumänischen Klubs Ramnicu Valcea, sein.

Skandinavische Schwergewichte warten

Bei Olympia treffen die deutschen Handballerinnen zunächst am 25. Juli auf Südkorea, ehe Duelle mit Schweden, Slowenien, Dänemark und Norwegen folgen. Die besten vier Teams jeder Vorrundengruppe erreichen die Viertelfinals, die ab dem 6. August in Lille ausgetragen werden.

Zuvor warten allerdings noch hochkarätige Test-Länderspiele - gemeinsam mit den DHB-Männern am 13. Juli in der Dortmunder Westfalenhalle sowie vom 19. bis zum 21. Juli in der Stuttgarter Porsche-Arena. Während die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason auf Frankreich, Ungarn und Japan trifft, geht es für Gaugischs Team gegen Panamerika-Champion Brasilien und Ungarn.

Der DHB-Kader für Olympia:

Tor: Katharina Filter (Brest Handball/Frankreich), Sarah Wachter (Borussia Dortmund)

Linksaußen: Antje Döll (HB Ludwigsburg)

Rückraum links: Emily Bölk (Ferencvaros Budapest/Ungarn), Annika Lott (Brest Handball/Frankreich)

Rückraum Mitte: Alina Grijseels (CSM Bukarest/Rumänien), Xenia Smits (HB Ludwigsburg)

Rückraum rechts: Viola Leuchter (HB Ludwigsburg), Julia Maidhof (Ramnicu Valcea/Rumänien)

Rechtsaußen: Jenny Behrend (HB Ludwigsburg), Johanna Stockschläder (vereinslos)

Kreis: Lisa Antl (Borussia Dortmund), Julia Behnke (TuS Metzingen), Meike Schmelzer (HC Dunarea Braila/Rumänien)

Reserve: Amelie Berger (Rechtsaußen, HSG Bensheim/Auerbach Flames), Dinah Eckerle (Tor, Thüringer HC), Mia Zschocke (Rückraum links, Ramnicu Valcea/Rumänien)