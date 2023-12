Sechs Deutschland-Legionäre und Zittern um eingebürgerten Serben: Österreich verkündet 35er-Kader für die EM

Mit einer bunten Mischung startet Österreich in ihre EM-Mission: Ales Pajovic hat den 35er-Kader für das anstehende Turnier bekannt geben. In der Mannschaft befinden sich auch sechs Profis, die in Deutschland ihr Geld verdienen und auf Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland (10. bis 28. Januar 2024) hoffen dürfen.

Österreich tritt in der Handball-EM 2024 mit einem 35-Mann-Kader an. ÖHB/Agentur DIENER/Carsten Harz