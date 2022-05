Sechs Dauerbrenner und ihr dritter Anlauf: Eine Leipzig-Ära vor der Krönung

Wer sich auf die unverrückbare Meinung versteift hat, dass RB Leipzig ohnehin nur ein seelenloses und allein profitorientiertes Brause-Retortenprojekt ist, dessen Weltbild wird von den folgenden Zeilen eher nicht gestützt. Denn diese Geschichte handelt von Vereinstreue, von einer Verbundenheit, die in der Bundesliga alles andere als alltäglich ist.

Es ist der 11. September 2015, ein Freitagabend, als sechs junge Männer erstmals gemeinsam im Kader von RB stehen: Lukas Klostermann (19), Yussuf Poulsen (21), Willi Orban (22), Emil Forsberg (23) und Marcel Halstenberg (23) sind in der Startelf. Peter Gulacsi (25), der erst ein halbes Jahr später Kultkeeper Fabio Coltorti ablösen wird, sitzt auf der Ersatzbank. 25 394 Zuschauer bejubeln den 2:0-Sieg gegen Paderborn, der die sechs jungen Profis und ihren Arbeitgeber dem in dieser Saison zur Pflicht ausgerufenen Aufstieg in die Bundesliga einen Schritt näher bringt.

Sieben Jahre später sind sie noch immer bei RB vereint als Leistungsträger und Identifikationsfiguren. Sie bilden seit sieben Jahren das Gerüst einer Mannschaft, die von der 2. Liga durchgestartet ist bis ins Champions- League-Halbfinale gegen Paris St. Germain, die sich zweimal als Vizemeister hinter den übermächtigen Bayern einreihte und zweimal im Pokalfinale gestoppt wurde, 2019 mit 0:3 von den Bayern, im Vorjahr ebenfalls deutlich mit 1:4 von Dortmund. Nun wollen sie unbedingt ihre dritte Final-Chance nutzen und diese Ära mit einem Titel schmücken.

"Dieses Finale ist eine Riesenchance. Mit einem Titel können wir jetzt diese Reise krönen", sagt Orban stellvertretend für das Sextett, aus dem jeder Einzelne mit den Aufstiegen des Klubs mitgewachsen ist. "Wir sind Riesen-Entwicklungsschritte gegangen, jeder der sechs. Wir haben Säulen in jedem Mannschaftsteil, die über einen großen Erfahrungsschatz verfügen, wichtige Spiele bestritten und wissen, wie wir spielen wollen. Diese Konstanz gibt dir als Mannschaft Stabilität", urteilt Orban.

Wasserwarnungen beim Duschen

Wenn der inzwischen 29 Jahre alte Abwehrspieler auf den Sommer 2015 und seine Anfänge in Leipzig blickt, muss er schmunzeln. Als Umkleidetrakt dienten mehrere Container im Schatten des noch im Bau befindlichen Leistungszentrums. Wenn ein Profi unter der Dusche den Hahn auf- oder zudrehte, musste er die Mitspieler warnen, dass es gleich kälter oder heißer wird. Woran sich Orban noch erinnert, ist der Spirit in der Gruppe: "Wir waren jung, ambitioniert, heiß, hungrig. Jeder hatte Lust, durchzustarten. Und damals waren schon die Power und die Ambitionen der verantwortlichen Personen zu spüren."

Knapp 15 Millionen Euro Ablöse investiert RB in die sechs Hoffnungsträger, von denen sich Poulsen im Juli 2013 als Erster und Halstenberg im August 2015 als Letzter an RB bindet. Sündhaft viel Geld im Liga-Vergleich, aber jede Investition erweist sich als Volltreffer und als Beleg, dass die Bosse die großzügigen Finanzspritzen ihres Klubgründers sowohl sportlich als auch wirtschaftlich gewinnbringend anlegen. "Wir waren eigentlich alle schon Spieler für die 1. Liga, die der Verein aber frühzeitig überzeugen konnte, diese Vision zu verfolgen, die Ralf Rangnick und Oliver Mintzlaff aufgezeigt haben", sagt Orban.

Der Verteidiger, der beim 1. FC Kaiserslautern über eine Ausstiegsklausel von zwei Millionen Euro verfügt, hat etliche Anfragen aus der Bundesliga, als ihn Rangnick besucht und umgarnt. Er spricht von der Aufstiegsparty auf dem Leipziger Marktplatz, der Champions-League- Hymne in der Red-Bull-Arena, dem Titelrennen in der Bundesliga und dass er ihn als Trainer besser machen werde. "Fast alles ist eins zu eins so eingetreten", sagt Orban. Nur dass sein Weg nicht in das deutsche, sondern ins ungarische Nationalteam führen würde, hatte der langjährige RB-Macher nicht vorhergesehen.

Auch Forsberg will nicht mehr weg

Es gab einige Momente, in denen die Auflösung des Sextetts drohte. Im Vorjahr stand Halstenberg vor einem Wechsel nach Dortmund, Forsberg war in nahezu jedem Transfersommer Gegenstand von Wechselspekulationen. Diese Gedanken hat der inzwischen 30-jährige Schwede nicht mehr, wie er kürzlich kundtat: "Ich habe noch drei Jahre Vertrag und sehe mich nicht woanders." Für Orban, der ebenfalls bis 2025 gebunden ist, gab es "wirklich konkret nie den Zeitpunkt, dass ich den Verein wechseln wollte". Den Grund liefert er gleich mit: "Im Alltag kommt man schnell in einen Trott, wo man viele Dinge kritisiert und das große Ganze, wie schön man es hat, gar nicht mehr wertschätzt. Deshalb muss man sich auch immer bewusst machen, was man an dem Ort hat, an dem man ist."

Trotzdem: Irgendwann werden die sechs Leipziger Urgesteine auseinander- gehen. Bleiben wird das Verhältnis, dass sich in den gemeinsamen Jahren entwickelt hat: "Mit den Jungs, mit denen man so lange im Verein ist, sind Freundschaften entstanden", sagt Orban: "Da wird man sicher auch nach der Karriere in Kontakt bleiben." Und sich dann vielleicht an einen DFB-Pokal-Sieg 2022 erinnern.