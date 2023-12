Sechs Breaks zugelassen: Kerber verliert bei Comeback

Nach anderthalb Jahren gibt Angelique Kerber ihr Comeback. In Australien zeigt die 35-Jährige noch Anlaufschwierigkeiten und unterliegt der Italienerin Jasmine Paolini in zwei Sätzen.

Noch fehlt verständlicherweise ein bisschen zur alten Stärke: Angelique Kerber. AFP via Getty Images

Angelique Kerber hat bei ihrem Comeback nach 18-monatiger Babypause eine Niederlage kassiert. Die 35-Jährige musste sich beim United Cup am Samstag in Sydney der Italienerin Jasmine Paolini (27) mit 4:6, 5:7 geschlagen geben. Dabei ließ sich Kerber in 1:48 Stunden insgesamt sechsmal breaken.

Kerber hatte vor anderthalb Jahren ihre bislang letzte Partie bestritten, Ende Februar brachte sie Tochter Liana zur Welt. Beim Team-Wettbewerb spielt sie für Deutschland unter anderem an der Seite von Olympiasieger Alexander Zverev und bereitet sich dabei auf die in zwei Wochen beginnenden Australian Open in Melbourne, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, vor.

Paolini gibt freiwillig zwei Spiele ab

Kerber erwischte einen guten Start. Die dreimalige Grand-Slam-Turniergewinnerin wehrte drei frühe Breakbälle ab, nahm ihrer Gegnerin den Aufschlag ab und lag mit 3:1 im ersten Durchgang vorn. Paolini dominierte danach jedoch die Partie mit ihren druckvollen Schlägen und gewann die nächsten vier Spiele in Serie. Kerber wehrte sich, feuerte sich immer wieder an, schlug jedoch beim fünften Satzball der Italienerin eine Vorhand ins Netz.

"Du musst selber aktiv sein, Druck machen", forderte ihr Trainer Torben Beltz, der das deutsche Team beim United Cup betreut, bei einem Seitenwechsel von Kerber. "Ich bin beeindruckt. Ich weiß, wie es ist, nach langer Pause zurückzukehren", sagte Teamkollegin Laura Siegemund auf der Tribüne. "Natürlich ist es noch nicht ihr bestes, aber großartiges Tennis."

Auch im zweiten Satz lag Paolini schnell mit einem Break vorne. Ein Krampf brachte die Weltranglisten-30. jedoch zunächst aus dem Rhythmus. Um sich in einer Pause behandeln zu lassen, gab sie freiwillig zwei Spiele ab. Doch Kerber konnte auch die 4:3-Führung nicht nutzen und verlor das letzte Spiel zum 5:7 gar ohne eigenen Punktgewinn.