Sechs Bergankünfte und Finale in Rom: Strecke des Giro d'Italia vorgestellt

2023 ging der Giro d'Italia in Rom zu Ende. Auch 2024 wird das Finale in der "Ewigen Stadt" sein. Zudem wurde die komplette Strecke der 107. Ausgabe präsentiert.

Dass der Giro d'Italia in seiner 107. Ausgabe am 4. Mai 2024 in der Piemont-Metropole Turin beginnen würde, das war schon seit Montag bekannt. Am Freitagabend haben die Veranstalter in Trento die komplette Strecke vorgestellt - und die hat es mit insgesamt sechs Bergankünften in sich. Enden wird die Rundfahrt nach 3321,2 Kilometern zum zweiten Mal in Folge in Rom.

Woche 1: Zwei Bergankünfte und tückische Schotterpassagen

Lange Anlaufzeit werden die Klassementfahrer 2024 nicht haben, denn bereits auf der 2. Etappe gibt es die erste Bergankunft in Santuario di Oropa. Danach geht es vom Alpenrand an der Mittelmeerküste entlang gen Süden, wo auch die Sprinter auf ihre Kosten kommen werden. Allerdings stehen beispielsweise auf Etappe sechs auch Schotterpassagen auf dem Programm, die ordentlich Bewegung in das Gesamtklassement bringen könnten.

Am nächsten Tag steht das erste von zwei Einzelzeitfahren an. Die 37,2 Kilometer von Foligno nach Perugia sind zwar überwiegend flach, allerdings wartet im Finale eine rund 6,5 Kilometer lange und vier Prozent steile Steigung auf die Fahrer. Die achte Etappe endet mit der zweiten Bergankunft am Prati di Tivo, ehe einen Tag später in Neapel die erste Rennwoche hügelig zu Ende geht.

Woche 2: Von Pompei in den Norden

Nach dem Ruhetag geht es direkt schwierig weiter, denn auf dem Weg von Pompei auf den Bocca della Selva wartet Bergankunft Nummer drei. In der Folge bewegt sich der Giro Richtung Adria, ehe es nach flachen Etappen wieder Richtung Norden geht.

Auf Etappe 14 steht dann das zweite, diesmal komplett flache Einzelzeitfahren von Castiglione delle Stiviere nach Desenzano del Garda (31 km) an. Einen Tag später folgt der längste Tagesabschnitt. Von Manerba del Garda nach Livigno müssen die Fahrer auf 220 Kilometern neben einem Abstecher in die Schweiz vier Bergwertungen inklusive Bergankunft überwinden.

Primoz Roglic bei der Streckenpräsentation. picture alliance / ZUMAPRESS.com

Woche 3: Berge, Berge, Berge - und Finale in der "Ewigen Stadt"

Nach dem zweiten Ruhetag am 20. Mai geht die Rundfahrt bretthart weiter. Auf Etappe 16 müssen die Fahrer sowohl den Stelvio (2758 Meter) sowie den Passo Pinei (1437 Meter) überfahren, bevor nach einer kurzen Abfahrt am Monte Pana (1625 Meter) die vorletzte Bergankunft ansteht.

Auch am folgenden Tag werden die Fahrer von Beginn an gefordert. Erst müssen sie über den Passo Sella, den Passo Rolle, den Passo Gobbera und den Passo Brocon, ehe der Passo Brocon von westlicher Richtung noch einmal befahren wird - die sechste Bergankunft.

Überstehen die Sprinter die zwei schweren Etappen, haben sie auf dem 18. Teilabschnitt die Möglichkeit auf einen Sieg, Etappe 19 dürfte auch für Ausreißer interessant sein.

Die Entscheidung des 107. Giro d'Italia wird dann wohl am vorletzten Tag fallen. Gleich zweimal geht es 18,2 Kilometer den im Schnitt 8,1 Prozent steilen Monte Grappa hinauf, ehe es auf einer langen Abfahrt ins Ziel hinab nach Bassano del Grappa geht.

Für Vorjahressieger Primoz Roglic ist die 20. Etappe eine Schlüsselstelle. "Alle, die gewinnen wollen, werden es mit Sicherheit am Monte Grappa schaffen müssen", sagte der Slowene bei der Streckenpräsentation. Ob Roglic selbst wieder am Start sein wird, darf bezweifelt werden, denn der 33-Jährige dürfte bei seinem neuen Team Bora-hansgrohe auch die Tour de France ins Auge gefasst haben.

Zu Ende geht der Giro nach einem Transfer dann mit einem 126 Kilometer langen Rundkurs in Rom.