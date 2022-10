Sechs Bayern-Torschützen - BVB schlägt Eintracht - Nmechas "Ketchupflasche"

Die Bundesliga hat vorerst einen alten neuen Spitzenreiter, weil die Bayern der stärksten Auswärtsmannschaft die Grenzen aufzeigten. In Wolfsburg begeisterte Felix Nmecha, große Diskussionen gab es rund ums Abendspiel zwischen Frankfurt und Dortmund.

Stegemann im Fokus: Frankfurt unterliegt Dortmund

In einem packenden Topspiel am Samstagabend ging Borussia Dortmund als glücklicher Sieger in Frankfurt hervor. Die Eintracht begann schwungvoller, doch Brandt schlug in Minute 21 eiskalt zu. Die wütende Antwort gab Kamada per platziertem Distanzschuss (26.). Frankfurt blieb druckvoll und hätte vor der Pause einen Elfmeter bekommen müssen, doch die Pfeife von Schiedsrichter Sascha Stegemann blieb stumm (42.). Nach dem Seitenwechsel drückte die SGE aufs zweite Tor, doch Bellingham crashte in diese Phase hinein und erzielte die erneute Führung für den BVB (52.). In der Folge rollte Angriffswelle um Angriffswelle aufs Dortmunder Tor zu, doch Kobel ließ bis zum Schluss keinen einzigen mehr passieren. Deswegen bleibt die Borussia an Bayern (drei Punkte davor) und Union (ein Spiel weniger, einen Punkt mehr) dran.

Bayern dank sechs verschiedener Torschützen vorerst Erster

In München bekam bereits am Samstagnachmittag die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga auf fremdem Platz deutlich die Grenzen aufgezeigt: Der 1. FSV Mainz 05 verlor bei den Bayern verdient mit 2:6. Nach dem festgezurrten Gruppensieg in der Champions League zeigte sich der Rekordmeister weiter torhungrig und führte nach 43 Minuten durch Tore von Gnabry (5.), Musiala (28.) und Mané (Elfer-Nachschuss) bereits mit 3:0. Die Gäste gestalteten die Partie erst kurz vor der Pause durch Widmers Kopfball etwas offener (45.+4) - Burkardt hatte eine Minute zuvor einen Elfmeter verschossen. Nach dem Seitenwechsel hielt Bayern die Konzentration hoch, Goretzka erhöhte auf 4:1 (58.). Choupo-Moting und Musiala trafen jeweils Aluminium, ehe Joker Tel das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte (79.). Die Schlussworte gehörte Ingvartsen (82.) für Mainz und Choupo-Moting (86.) für Bayern.

Werner macht den Deckel drauf - Leverkusen jetzt 16.

Pokalsieger Leipzig hat sein Heimspiel gegen Leverkusen mit 2:0 gewonnen - und die Werkself damit noch tiefer in den Keller gedrückt. RB, das in allen 13 Duellen mit Leverkusen nie ohne eigenen Treffer geblieben war, nutzte das Momentum aus dem überraschenden Champions-League-Erfolg gegen Real Madrid. Für das Führungstor brauchte es in einem fahrigen ersten Durchgang allerdings einen Freistoß, den Nkunku überlegt einköpfte (32.). Im zweiten Abschnitt blieben die Sachsen am Drücker, Leverkusen verbuchte im gesamten Spiel keine wirkliche Torchance. So war Werners Entscheidung nach einem Steilpass überfällig und verdient (83.). Während sich Leipzig auf Rang fünf verbessert, rutschte die Werkself auf den Relegationsplatz ab.

Anton erlöst den VfB

Der VfB Stuttgart nutzte die nächste Niederlage von Leverkusen, um im Heimspiel gegen Augsburg einen Befreiungsschlag zu landen. Dabei hatte die Partie durch das frühe Gegentor (Niederlechner, 4.) denkbar ungünstig begonnen. Die Gastgeber arbeiteten sich aber rein ins Spiel und glichen durch Guirassy bereits nach einer Viertelstunde aus. Der FCA, der nach 25 Minuten Vargas verletzungsbedingt verlor, setzte erfolgslose Nadelstiche. In der letzten halben Stunde betrieb der VfB dann wahrlich Chancenwucher, Keeper Koubek oder auch das Aluminium (Pfeiffer, 86.) standen spektakulär im Weg. In der Nachspielzeit war es Rechtsverteidiger Anton, der die Stuttgarter mit seinem 2:1 - gefolgt von Krämpfen - erlöste (90.+1). Es war der zweite Saisonsieg - der zweite unter Interimstrainer Michael Wimmer.

Felix Nmecha und die "Ketchupflasche"

Andernorts gewann Wolfsburg das achte der jüngsten neun Heimspiele gegen den VfL Bochum. Den Bann beim 4:0 brach nach 28 Minuten Felix Nmecha, jüngerer Bruder von Nationalspieler Lukas, mit seinem allerersten Bundesligator. Eine Minute später verpasste es Bruder Lukas zu erhöhen. Das gelang schließlich Baku, der den Ball abgezockt im kurzen oberen Eck unterbrachte (35.). Die Vorentscheidung führte Felix Nmecha dabei, der bei einer Kopie des ersten Treffers auf 3:0 stellte (58.). Zweites Tor nach zuvor 25 Bundesliga-Einsätzen ohne Treffer - es war das Prinzip "Ketchupflasche". Kurz darauf verpassten die Nmecha-Brüder die Krönung: Felix setzte Lukas in Szene, der am Außenpfosten scheiterte (60.). Wind machte schließlich den Deckel drauf (80.). Durch den dritten Saisonsieg klettert Wolfsburg auf Rang 13.