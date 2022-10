Sechs Bayern-Ausfälle gegen Inter - Nagelsmann beruhigt "die Nation"

Der FC Bayern geht personell angeschlagen ins sportlich unbedeutende Champions-League-Duell mit Inter Mailand. Schon am Samstag dürfte sich die Situation aber deutlich entspannen.

Finanziell ist noch eine weitere Siegprämie drin, sportlich jedoch geht es für den FC Bayern am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Champions-League-Heimspiel gegen Inter Mailand um nichts mehr. Der Gruppensieg steht fest, Inter ist sicher Zweiter. "Das wird ganz bestimmt alles, aber kein gemütliches Freundschaftsspiel", kündigt FCB-Vorstandschef Oliver Kahn dennoch an. "Dafür ist viel zu viel Prestige im Spiel."

Personell wird es vor allem eine Bewährungschance für Spieler aus der zweiten Reihe - zum Teil auch gezwungenermaßen. "Wir werden rotieren müssen, weil wir ein paar angeschlagene und ein paar sehr müde Spieler haben, die nicht länger als 45 Minuten spielen sollten", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Montagmittag in München, ohne die zweite Gruppe näher zu beleuchten.

De Ligts Knie macht Probleme - Neuer ohne Reaktion

Zu den Ausfällen gehören neben Bouna Sarr (Knie-OP) auch Leroy Sané (nach Muskelfaserriss) und Lucas Hernandez (nach Muskelbündelriss), obwohl beide nach ihren Verletzungen wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt sind. Sie sind noch nicht ganz bereit für eine Rückkehr in den Kader.

Auch Innenverteidiger Matthijs de Ligt, der am Samstag beim 6:2-Sieg gegen Mainz zur Pause in der Kabine geblieben war, steht Nagelsmann nicht zur Verfügung. Den Niederländer plagen Knieprobleme, konkret eine leichte Innenbanddehnung. Er ist aber "wahrscheinlich" (Nagelsmann) schon am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Auswärtsspiel bei Hertha BSC wieder eine Option. Dann könnten auch Sané und Hernandez ihr Comeback feiern.

Noch nicht infrage kommen gegen Inter außerdem Thomas Müller und Manuel Neuer. Müller, der wohl auch in Berlin noch fehlen wird, reduziert in dieser Woche wie geplant die Belastung, um seine Hüftprobleme in den Griff zu bekommen. Neuer indes macht weiter Fortschritte. Auf die zunehmende Belastung der Schulter habe er bislang "keine Reaktion gezeigt", so Nagelsmann, der gegen Hertha wieder auf seine Nummer 1 hoffen darf. Genau wie Bundestrainer Hansi Flick bei der WM: "Die Nation kann heute Abend recht beruhigt zu Bett gehen", sagte Nagelsmann.

Startelfgarantie für Gravenberch

Einer, der seinem Trainer zufolge sicher starten wird, ist Ryan Gravenberch. Der Sommerneuzugang von Ajax Amsterdam darf sich damit auf seinen dritten Pflichtspieleinsatz von Beginn im Bayern-Trikot freuen. Bislang stand er lediglich in der ersten DFB-Pokal-Runde bei Viktoria Köln und im Hinspiel gegen Viktoria Pilsen in der Königsklasse in der Startelf. Beide Partien gewann der FCB mit 5:0.