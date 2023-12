Sebastian und Dieter Hoeneß im Interview: "Es scheppert auch mal"

Familientreffen in Stuttgart: Sebastien Hoeneß (41) und Dieter Hoeneß (70) sprechen über ihr Verhältnis, Telefonate nach Spielen und die Ziele mit dem VfB.

Der Vater war Spieler und Manager beim VfB Stuttgart. Der Sohn ist heute Trainer beim Überraschungsteam der Liga. Zum Termin mit dem kicker in der schwäbischen Metropole reist Dieter Hoeneß extra aus München an, von wo aus der Ex-Nationalspieler einen Blick auf die Belange von Sebastian Hoeneß hat. Eine Zusammenarbeit, die das Berufliche im Blick hat, aber dabei nie die vertraute Vater-Sohn-Beziehung außer Acht lässt.

Meine Herren, wer ruft nach den Spielen als Erstes beim anderen an? Der Vater beim Sohn oder umgekehrt?

Dieter Hoeneß: Der Vater beim Sohn. Ich probiere es meistens als Erster, und meistens erreiche ich ihn nicht, weil er noch beschäftigt ist. Ich will wissen, wie er das Spiel gesehen hat, und ihm mitteilen, wie ich es gesehen habe.

Sebastian Hoeneß: Das hat sich schon eingespielt. Frische Eindrücke unmittelbar nach dem Spiel sind mir wichtig.

Väter können manchmal nervig sein. Gibt es auch Momente, in denen Sie nicht rangehen?

Sebastian Hoeneß: Die gibt es. Aber nicht, weil ich genervt bin, sondern weil die Zeit knapp ist.

Dieter Hoeneß: Wir telefonieren regelmäßig. Und natürlich reden wir nicht nur über Fußball.

Sebastian Hoeneß: Ich kenne es nicht anders und finde es gut, dass es so ist.

Welche Rolle haben Sie bei der Entscheidung gespielt, dass Sebastian Trainer wurde?

Dieter Hoeneß: Keine. Die hat er selbst getroffen. Als die Entscheidung feststand, war klar, dass ich ihn auf seinem Weg unterstützen werde.

Sebastian, warum hat’s nicht mit dem Profi-Fußballer geklappt, dafür aber mit dem Profi-Trainer?

Sebastian Hoeneß: Das werde ich häufig gefragt. In erster Linie lag es daran, dass ich einen Tick zu oft verletzt war. Das fing schon beim VfB an. Ich habe drei Jahre hier gespielt und davon wohl die Hälfte nicht trainiert und gespielt. Unter anderem wegen drei Leistenoperationen, Rückenproblemen und einem Patellaspitzensyndrom samt Operation.

Dieter Hoeneß: Ich würde es so zusammenfassen: Fußballerisch hätte er es draufgehabt, aber der Körper hat nicht mitgemacht.

Sebastian Hoeneß: Mein Körper war anscheinend nicht für den Hochleistungssport geeignet.

Die Anforderungen an junge Spieler werden heutzutage immer größer: Training, Schule, Spiele, Turniere, Reisen, dazu U-Teams. Werden die Kids heutzutage verheizt?

Sebastian Hoeneß: Ich war damals nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum heutiger Prägung, ich war auf einer ganz normalen Schule, was im Rückblick auch gut für mich war. Ich bekomme mit, was die Jungs heute leisten müssen, das ist enorm, und bin der Meinung, dass hier und da weniger mehr ist. Die Jungs brauchen ein Stück weit Zeit, um gewisse Dinge zu verarbeiten und dadurch dann auch Entwicklungsschritte zu machen. Diese Zeit, die ich als Jugendspieler hatte, bekommen sie heute häufig nicht mehr.

Ich erinnere mich an einen Satz, den ich als Jugendspieler nicht verstehen wollte. Sebastian Hoeneß über väterlichen Rat

War frühzeitig erkennbar, dass Sebastian die Voraussetzungen mitbringt, Trainer zu werden?

Dieter Hoeneß: Er war schon als Spieler, gerade bei Hertha BSC in der zweiten Mannschaft, der verlängerte Arm des Trainers. Er war Spielführer, hat eine zentrale Rolle im Mittelfeld gespielt und damals schon gedacht wie ein Trainer. Die Trainer haben ihn und seine Einschätzungen geschätzt. Es war erkennbar, dass er in diese Richtung geht.

War Ihnen sofort klar, dass Sie den Weg des Trainers einschlagen wollten?

Sebastian Hoeneß: Ich habe mit 28 aufgehört zu spielen. Zum damaligen Zeitpunkt nicht aus Verletzungsgründen, es war aber abzusehen, dass die große Karriere nicht mehr vor mir liegen würde. Während ich noch spielte, hatte ich schon den Trainerschein gemacht und mich entsprechend auf den nächsten Schritt vorbereitet. So gesehen war es klar. Ob es dann auch dabei bleiben würde, war dagegen nicht klar. Das musste ich erst herausfinden.

Kinder wollen normalerweise Feuerwehrmann, Lokführer oder Polizist werden.

Sebastian Hoeneß: Ich kann mich nicht erinnern, ob ich irgendwann mal Astronaut werden wollte. Ich weiß nur, dass ich sehr früh sehr viel Fußball geschaut habe und ein begeisterter Sportler war.

Ihr Vater stand Ihnen auf Ihrem Weg immer zur Seite: Gab es auch mal einen Ratschlag, den Sie abgelehnt haben?

Sebastian Hoeneß: Mir fällt keiner ein. Aber ich kann mich an einen Satz erinnern, den ich als Jugendspieler nicht verstehen wollte, der mich aber geprägt hat und wichtig war: "Wenn es dir mit dem Fußball ernst ist, dann mach es richtig." Wenn ich zum Beispiel, wie meine Klassenkameraden, auf Partys gehen wollte und mich darüber aufgeregt habe, dass ich früher nach Hause musste.

Dieter Hoeneß: Er hätte natürlich die Freiheit gehabt, auch das ganz normale Leben eines Jugendlichen zu führen. Mit Partys und allem, was dazugehört. Man kann auch nur zum Spaß kicken. Aber wenn man den Ehrgeiz hat, etwas zu erreichen, dann muss man es richtig machen. Zu meiner Zeit gab es keine Jugend-Bundesliga. Da hat man erst noch bei kleinen Vereinen gespielt, bis es mit 18 richtig losgegangen ist. In Sebastians Zeit war es schon anders. Da musste man sich früh entscheiden.

Hat Sie sein Wunsch, Trainer zu werden, überrascht?

Dieter Hoeneß: Ich wusste gar nicht, dass er einen Trainerschein macht.

Tat er das hinter Ihrem Rücken?

Dieter Hoeneß: Nicht hinter meinem Rücken. Aber wir haben nicht groß darüber gesprochen.

Natürlich sieht sich Dieter Hoeneß viele Spiele der Stuttgarter an, wie hier in München. IMAGO/Ulrich Wagner

Musste sich die Kombination aus Vater und Ratgeber mit Sohn, Spieler und Trainer erst einspielen?

Sebastian Hoeneß: Das ist gewachsen, bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass wir immer einer Meinung sind und es immer harmonische Telefonate gibt (lacht). Aber das hat sich in einer sehr positiven, konstruktiven Form entwickelt. Ich weiß, dass alles, was von ihm kommt, mit der besten Intention kommt. Was nicht heißt, dass es immer auch Dinge sind, die ich in diesem Moment hören möchte. Ich kann mich jedoch zu 100 Prozent darauf verlassen, dass er es gut meint. In der Kombination mit seiner Erfahrung und meinem Vertrauen ist das Gold wert.

Dieter Hoeneß: Ich bin Vertrauensperson, Mentor, Ratgeber. In der Kombination Vater-Sohn ist das nicht alltäglich. Ich gebe ihm Ratschläge, sage ihm meine Meinung. Was er daraus macht, ist vollkommen seine Sache. Es kann auch mal sein, dass er was völlig anderes macht.

Zum Beispiel?

Dieter Hoeneß: (lacht) Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber zu 90 oder 95 Prozent haben wir ähnliche Vorstellungen.

Knallt es auch mal so richtig zwischen Hoeneß und Hoeneß?

Dieter Hoeneß: (lacht) Auch wenn Basti so wirkt, als sei er nicht so emotional wie ich: Es scheppert auch schon mal zwischen uns.

Bedeutet der Nachname Hoeneß Rückenwind oder Ballast?

Sebastian Hoeneß: Sowohl als auch. Aber ich mache mir darüber nicht wirklich Gedanken. Ich habe früh damit aufgehört, mich damit zu beschäftigen, weil ich es ohnehin nicht beeinflussen kann. Ich bin, wie ich bin, und vertraue darauf, dass ich nicht nach dem Nachnamen, sondern als Person beurteilt werde. Damit bin ich bislang gut gefahren.

Dieter Hoeneß: Der Name polarisiert natürlich. Aber im Leben kann man nicht nur Freunde haben. Das gehört einfach dazu.

Hatten Sie nie bedenken, Sebastian ins Haifischbecken Profifußball steigen zu lassen?

Dieter Hoeneß: Ich bereue keinen Moment meiner Laufbahn. Darum gab es auch keinen Grund, ihm davon abzuraten. Es ist ein Privileg, so einen Weg gehen zu können. Mit allen Höhen und Tiefen, die einfach dazugehören. Es ist ein Geschenk. Es hätte auch keinen Sinn gemacht, ihm davon abzuraten.

Worüber reden Vater und Sohn in den meisten Fällen am Telefon?

Dieter Hoeneß: Sicher nicht über Aufstellungen oder Taktik. Das kann er viel besser. Aber der Fußball hat viel mehr zu bieten als 4-2-3-1 oder die abkippende Sechs. Es geht um Menschen, es geht um Menschenführung, um Emotionen, um mediale Auswirkungen, um Druck. Es gibt ein riesiges Spektrum, bei dem ich ihm ein wenig helfen kann.

Welche Warnungen gaben Sie ihm vor dem Schritt in die Bundesliga mit?

Dieter Hoeneß: Keine, ich habe ihm das von vornherein zugetraut. Er ist da ja nicht unvorbereitet reingerutscht. Er ist mit dem FC Bayern II als Aufsteiger aus der Regionalliga Meister der 3. Liga geworden. Er hat einen Spielstil geprägt, der mich überzeugt hat, dass er seinen Weg machen wird. Vieles andere wird besprochen, wenn es aktuell ist. Es macht keinen Sinn, Dinge schon im Voraus groß zu thematisieren. Auf den Fußball mit all seinen Facetten muss man dann eingehen, wenn der Moment gekommen ist.

Wie war es für Sie, Sebastian? Gab es etwas, bei dem Sie hinterher dachten: Das hätte er aber mal früher sagen können.

Sebastian Hoeneß: Man darf sich das nicht so vorstellen: Jetzt geht es in die Bundesliga, jetzt sprechen wir mal kurz, was auf einen zukommt. Das ist ein fortlaufender Prozess und fing für mich schon als Trainer der U 19 bei Hertha Zehlendorf an. Man kann das nicht am Reißbrett vorhersehen. Daher ist es ja so positiv, dass wir so regelmäßig und vertrauensvoll im Austausch sind.

Hermann Gerland hat Uli letztlich von Sebastian überzeugt. Dieter Hoeneß

Sie haben prominent hospitiert, bei Pep Guardiola, Thomas Tuchel, Huub Stevens. Von wem haben Sie am meisten mitgenommen?

Sebastian Hoeneß: Ich wollte mich weiterentwickeln, wollte von den Besten lernen. Bei Pep Guardiola war ich in München, bevor ich von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt bin, während meiner Praktikumsphase beim Lehrgang zum Fußballlehrer. In München entstand auch die Verbindung zu Hermann Gerland, der damals Co-Trainer war und sich später dafür starkgemacht hat, dass ich zum FC Bayern wechsle. Bei Thomas Tuchel war ich in Mainz gerade zu der Zeit, als er mit seiner Mannschaft so erfolgreich war. Und bei Huub Stevens habe ich bei RB Salzburg hospitiert.

Dieter Hoeneß: Hermann Gerland hat Uli letztlich von Sebastian überzeugt. Er meinte, den müsst ihr holen, das ist eines von zwei, drei Top-Trainertalenten. Es hat eine Weile gedauert, bis Uli zugestimmt hat.

Wie war’s beim Knurrer von Kerkrade?

Sebastian Hoeneß: Ich wusste aus meiner Zeit bei Hertha, dass er eine sehr herzliche Art im Umgang mit Menschen hat. Mit ihm habe ich viel über Menschenführung gesprochen. Auch die Zeit bei Thomas Tuchel war sehr interessant. Und Pep Guardiola war mit seiner Leidenschaft und Faszination für den Fußball beeindruckend. Ich war ein junger Bursche, ein Praktikant, aber er hat sich zu 100 Prozent auf unseren Austausch eingelassen und mir seine Sicht der Dinge erklärt. Der Bayern-Fußball damals war außergewöhnlich. Da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor allem auch Ralf Rangnick hat mich in Leipzig stark geprägt.

Wie kamen Sie darauf, bei Roberto de Zerbi in Brighton zu hospitieren?

Sebastian Hoeneß: Er ist mir bei Schachtar Donezk schon aufgefallen. Ich habe seinen Fußball und seinen Weg verfolgt und nach meiner Zeit in Hoffenheim Kontakt aufgenommen. Der Austausch war sehr spannend, auch wenn ich letztlich nur einen Tag da war.

Weil sich der VfB gemeldet hat.

Sebastian Hoeneß: (lacht) Sagen wir, es kam ein wichtiger Termin dazwischen.

Es heißt immer, Sie würden De-Zerbi-Fußball spielen lassen.

Sebastian Hoeneß: Er hat einen spielerischen, einen ballbesitzorientierten Ansatz, der mir gefällt. Deswegen sind davon sicher Elemente in meine Gedanken eingeflossen.

Es läuft: Sebastian Hoeneß und seine Stuttgarter spielten ein tolles Halbjahr. IMAGO/Jan Huebner

Dieter, Sie haben als Spieler und Manager viele Trainer erlebt, haben welche entdeckt, verpflichtet und gefeuert. Hatten Sie einen Wunsch, was für ein Typ Trainer Sebastian werden sollte?

Dieter Hoeneß: Nein. Mir gefällt, dass er authentisch ist, dass er mit Freude seine Arbeit macht. Er lässt einen mutigen, offensiven und attraktiven Fußball spielen. Das freut mich als Ex-Stürmer natürlich besonders.

Der VfB klopft an die Tür zum internationalen Geschäft, vielleicht sogar zur Champions League. Die Erwartungen steigen. Wird Ihnen das nicht unheimlich?

Sebastian Hoeneß: Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr glücklich über die Entwicklung. Aber ich weiß auch, dass sich die Dinge im Fußball schnell ändern können. Deshalb gehe ich mit einer klaren, realistischen Einschätzung an die Dinge ran, kommuniziere das auch nach innen und nach außen.

Aus Gründen des Optimismus oder des Pragmatismus?

Sebastian Hoeneß: Dass die Fans träumen und euphorisch sind, finde ich absolut okay. Unsere Aufgabe ist es aber, bei uns und unserer Arbeit zu bleiben. Wenn ich das Gefühl habe, dass wir unseren Weg verlassen, werde ich gegensteuern.

Käme die Königsklasse nicht zu früh?

Sebastian Hoeneß: Darüber habe ich noch keine Sekunde nachgedacht. Es ist wichtig, dass wir uns im Hier und Jetzt bewegen.

Dieter Hoeneß: Ich finde, der VfB ist gut beraten, sich darauf zu konzentrieren, weiter guten Fußball zu spielen. Man ist kurz davor, das Saisonziel zu erreichen, frühzeitig für die nächste Spielzeit planen zu können. Im März oder April wäre immer noch Zeit, sich mit dieser Frage zu beschäftigen.

Und Ihre eigene Karriereplanung? Sie werden immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht.

Sebastian Hoeneß: Das ist eine Bestätigung für uns alle, für die Arbeit, die wir hier gemeinsam leisten. So ordne ich das ein. Nicht anders.

Es darf die obligatorische Frage nicht fehlen: Würden Sie beim VfB vorzeitig verlängern?

Sebastian Hoeneß: Darüber gab es noch keine Gespräche. Ich habe noch einen bis 2025 laufenden Vertrag. Für einen Trainer ist das lange. Es gibt nicht viel dazu zu sagen, außer dass ich mich sehr wohlfühle. Ich glaube, das ist erkennbar.

Könnten Sie Klubs wie Bayern oder Dortmund widerstehen?

Sebastian Hoeneß: Die Frage stellt sich für mich wirklich nicht. Ich habe einen Vertrag und mache keinen Hehl daraus, dass ich mich hier sehr wohlfühle. Es macht für uns als Mannschaft wie auch für mich als Trainer keinen Sinn, allzu weit in die Zukunft zu blicken.

Trotzdem noch die Frage: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Sebastian Hoeneß: Ich habe nie eine Karriereplanung gehabt, habe mir nie vorgenommen, zu diesem oder jenem Zeitpunkt an einem bestimmten Punkt zu sein. Damit bin ich gut gefahren.

Vater und Sohn Hoeneß mit kicker-Redakteur George Moissidis (re.). Robin Rudel