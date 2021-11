Sebastian Tyrala beim TuS Bövinghausen: Der Aufregung folgt eine Feuertaufe

Der TuS Bövinghausen will es wissen, hat schon mit der Verpflichtung einiger Ex-Profis für Aufsehen gesorgt. Jetzt kommt mit Sebastian Tyrala ein namhafter neuer Trainer, was im Dortmunder Amateurfußball in den letzten Tagen für Aufregung gesorgt hatte.

Ein Ex-Profi für einen prominent besetzten Kader: Der TuS Bövinghausen hat Sebastian Tyrala als neuen Trainer verpflichtet. imago/Bild13