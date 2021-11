Sebastian Neumann neuer Sportdirektor der Würzburger Kickers

Die Würzburger Kickers haben einen neuen Sportdirektor verpflichtet. Mit Sebastian Neumann übernimmt ein bekanntes Gesicht die Rolle beim Drittligisten.

Die Würzburger gaben die neue Personalie am Donnerstag auf der Klubwebsite bekannt. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Klubverantwortlichen", so Neumann. "Ich hatte in den letzten Tagen ausführlich Gelegenheit, meine Pläne und konzeptionellen Ideen für die sportliche Ausrichtung und Entwicklung vorzutragen. Es ist insgesamt eine große Herausforderung, die ich mit voller Hingabe und Leidenschaft angehen werde."

Mein Ziel ist es, den Jungs den Rücken freizuhalten, damit sie sich nur auf den Fußball konzentrieren können. Sebastian Neumann

Neumann war von 2016 bis 2018 selbst Spieler in Würzburg, seit 2020 war der 30-Jährige als Übergangskoordinator vom NLZ zu den Profis der Kickers zuständig und hatte die sportliche Leitung der U-19-Mannschaft inne. Eine enge Verbindung zum Verein besteht also bereits: "Ich kenne die Jungs schon sehr gut und habe mich in der letzten Zeit intensiv mit der Mannschaft befasst. Mein Ziel ist es, den Jungs den Rücken freizuhalten, damit sie sich nur auf den Fußball konzentrieren können", wird Neumann zitiert.

Seuling werde "ihm weiterhin zur Seite stehen"

Vorstandsvorsitzender Christian Jäger zeigte sich über die Verpflichtung erfreut: "Es ist ein guter Tag für die Kickers. Sebastian kennt den Verein und alle Personen im Umfeld sehr gut. Außerdem habe ich ihn als einen engagierten Mensch kennengelernt. Mit seiner harten und gründlichen Arbeitsweise wird er den Verein weiter voranbringen."

Als Sportdirektor wird Neumann weiterhin Unterstützung von Jochen Seuling erhalten, dieser hatte das Amt zuletzt interimsweise übernommen. Seuling sprach von einer "hervorragenden Wahl", er werde dem neuen Amtsinhaber "weiterhin zur Seite stehen".