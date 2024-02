Sebastian Hinze mit Vorfreude auf Pokal-Showdown der Rhein-Neckar Löwen gegen Magdeburg

"Für uns ist das direkt das erste Highlight und wir freuen uns riesig darauf", so Sebastian Hinze mit Blick auf den Re-Start nach der Handball-EM, bei dem die Rhein-Neckar Löwen im Viertelfinale des DHB-Pokal am heutigen Sonntag beim SC Magdeburg gefordert sind.

Die Handball-EM hat Sebastian Hinze für einige Ausflüge in die gut gefüllten Arenen genutzt, war unter anderem beim Duell Deutschland gegen Österreich vor Ort. Parallel dazu trainierte er mit den nicht für das Turnier Nominierten in Kronau - und zwar sehr intensiv, wie er in der ersten Spieltags-Pressekonferenz des Jahres betonte.

Seit Donnerstag hat Hinze wieder alle man an Bord. "Abgesehen von dem verletzten Trio Gensheimer, Groetzki, Jaganjac ist die Löwen-Truppe komplett, inklusive der zuletzt zurückgekehrten Magnus Grupe, Philipp Ahouansou und Neuzugang Tobias Reichmann", so der Pressedienst der Rhein-Neckar Löwen.

"Sie freuen sich, dass es wieder losgeht, auch wenn man den EM-Fahrern die Erschöpfung anmerkt. Das wird jetzt unsere Aufgabe, das abzuschütteln und uns voll auf Sonntag zu fokussieren", berichtet Sebastian Hinze von seinem Eindruck vor dem Pokl-Highlight in Magdeburg, wo es ab 18 Uhr die Neuauflage des denkwürdigen und bis ins Siebenmeter-Werfen gehenden Endspiels des Vorjahres gibt.

"Magdeburg ist aktuell wahrscheinlich die beste Mannschaft", blickt Sebastian Hinze auf den Gegner, der insgesamt fünfzehn Akteure für die Handball-EM abstellte. Der Trainer der Löwen wird nach der Verletzung von Halil Jaganjac neben Abwehrchef Olle Forsell Schefvert im Innenblock die Wahl zwischen Jannik Kohlbacher, Ymir Örn Gislason und Steven Plucnar haben. Und im Angriff einmal mehr auf den ins All-Star Team der EM gewählten Juri Knorr setzen. "Es muss weitergehen", so der Spielmacher nach der kurzen Pause.