Sebastian Heymann meldet sich mit vier Toren zurück

Bei der Derby-Niederlage gegen Balingen fehlte Sebastian Heymann Frisch Auf Göppingen, rechtzeitig vor dem Spiel gegen den ThSV Eisenach meldete sich der Nationalspieler aber zurück und steuerte vier Tore zum ersten Sieg des Jahres 2024 in der Handball Bundesliga für FAG bei.

"Wie den ein oder anderen in der aktuellen Phase des Jahres hat es leider mich auch mit einem Infekt erwischt gehabt. Ich lag dann krank im Bett und habe in Balingen leider nicht spielen können", berichtet Sebastian Heymann im Rückblick auf das letzte Wochenende, als Göppingen ohne den Nationalspieler im Derby eine Niederlage hinnehmen musste. Am gestrigen Donnerstag im Duell mit dem ThSV Eisenach war der Rückraumspieler dann wieder an Bord.

"Ja, es ist generell immer schwer, wenn man selber nicht mitspielen kann", berichtete Sebastian Heymann auf Nachfrage von Dyn und führte mit Blick auf die Derby-Niederlage in Balingen aus: "Ich kenne es leider zu gut aufgrund von Verletzungen und es fällt natürlich immer schwer, wenn man das nur von außen sieht, wie die Jungs sich reinschmeißen, wie sie kämpfen, ackern und sich dann am Ende leider nicht belohnen können."

"Das tut natürlich immer immer weh, aber das ist natürlich dann auch immer wieder Ansporn alles zu tun um dann schnellstmöglich wieder dabei zu sein", so der Rückraumspieler weiter. Der Göppinger fügte vor dem Anwurf bei Dyn an: "Ich habe mich jetzt übers Wochenende und auch am Montag erholt, war jetzt die letzten zwei Tage aber wieder im Trainings und fühle mich deutlich besser."

Das war am gestrigen Donnerstag auf dem Feld zu sehen, auch dank vier Heymann-Treffern siegte Frisch Auf Göppingen gegen den ThSV Eisenach mit 35:31 und ist wieder auf Kurs. "Unser Anspruch ist natürlich nicht, aus den zwei Spielen mit nur einem Punkt rauszugehen", blickte der Rückraumspieler auf den Göppinger Re-Start, der mit einem Remis gegen Stuttgart und der Niederlage in Balingen 1:3 Derby-Punkte brachte. Mit dem ersten Sieg im Jahr 2024 verbesserte sich Frisch Auf in der Tabelle der Handball Bundeslgia auf den achten Platz.