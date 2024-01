Sebastian Heymann: "Jeder ist hier an seine Schmerzgrenze gegangen"

Deutschland muss sich im letzten Vorrundenspiel der Handball-EM gegen Frankreich geschlagen geben. Sebastian Heymann zog im Interview nach dem Spiel ein Fazit und blickte auf die Hauptrunde ...

Gegen Frankreich gab es eine knappe Niederlage. Haben am Ende die Kräfte gefehlt?

Sebastian Heymann: Die Spiele waren alle sehr, sehr kräftezehrend, aber wir haben es in den Spielen vorher geschafft, aufgrund unserer guten Leistung die Kräfte besser zu verteilen. Wir wussten, dass Frankreich ein anderer Gradmesser wird. Jeder ist hier an seine Schmerzgrenze gegangen, hat sich komplett ausgepowert und jedes Prozent auf dem Spielfeld gelassen.

Jetzt gilt es natürlich, dass wir die Kräfte aufladen. Ich werde versuchen, jetzt den Kopf ein bisschen frei zu kriegen, ein bisschen Musik zu hören und im Idealfall nicht zu viel ans Handy gehen, das hält einen vom Schlafen ab. Es kann aber natürlich heute schwer werden, zu schlafen. Und dann hoffe ich, dass wir den Reisetag gut meistern und uns gut auf die Isländer vorbereiten, um als Mannschaft zusammen eine gute Leistung abzurufen und die zwei Punkte zu holen

Wie fällt deine spielerische Bilanz vom Auftritt gegen Frankreich aus?

Über 60 Minuten war es eine sehr, sehr starke kämpferische Leistung. Wir sind sehr gut in die Partie gekommen, standen kompakt und hatten einen guten Torhüter dahinter. Danach haben wir uns in der Abwehr schwerer getan und waren das ein oder andere Mal ein bisschen zu offen.

Die Franzosen haben so Wege an Kreis gefunden und viele Siebenmeter gerissen. Das war in der ersten Halbzeit der Unterschied, dass es so eng geblieben ist. Dass David Späth da natürlich noch zwei weggenommen hat, hat uns in einer Phase geholfen, in der wir sehr, sehr viel geackert, uns aber leider nicht belohnt haben.

In der zweiten Halbzeit haben wir uns nach einem schlechteren Start wieder herein gekämpft und hatten das Momentum ein bisschen auf unsere Seite. Wir haben es aber nicht mehr geschafft, uns mit unserer Durchschlagskraft und den Kreuzungen Vorteile zu erarbeiten. Und Desbonnet den ein oder anderen Ball gehalten und die Abpraller sind zumeist bei den Franzosen gelandet und bei uns eher im Aus.

Nichtsdestotrotz wissen wir, dass es von uns ein sehr, sehr guter Auftritt war. Wir müssen jetzt noch einmal als Mannschaft enger zusammenrücken, weil wir wissen, dass die nächsten Spiele vorgezogene Finalspiele sind. Da müssen wir schauen, dass wir mit dem Fokus reingehen, dass jeder noch einen Prozent draufpackt und dann werden wir die spiele auch positiv gestalten.

Welcher Gegner wird jetzt in der Hauptrunde am schwersten?

Das ist schwierig zu sagen. Ich habe gar nicht so viel Handball geschaut. Für mich ist eine Überraschung, dass die Spanier rausgeflogen sind. Das zeigt, wie viele gute Mannschaften es in Europa gibt.

Es wird kein einfaches Spiel geben. Der schwerste Gegner wird jetzt Island sein, denn das ist der nächste Gegner. Wir haben jetzt vier Bretter vor der Brust, das werden vier Finalspiele und wir müssen uns für jedes Spiel gut vorbereiten, aber jetzt liegt der Fokus erst einmal voll und ganz auf Island.