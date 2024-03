Sebastian Frimmel: "Es wird einfach alles reingehauen"

Mit einem 41:26-Kantersieg (20:13) gegen Algerien wahrte Österreich weiterhin die Chance auf das Olympiaticket. Im Endspiel gegen Deutschland (Sonntag, 14.10 Uhr) geht es nun um alles oder nichts. Sebastian Frimmel sprach nach Abpfiff gegen Algerien über Rechenspiele, geschonte Kräfte und Gegner Deutschland.

Obwohl die Österreicher gerade mit 15 Toren gegen Algerien gewonnen hatten, schienen sich die Spieler nicht sonderlich zu freuen - Schuld daran waren schon jetzt Rechenspiele. "Wir waren sehr glücklich. Natürlich war dann irgendwie die Rede davon, dass gegen Deutschland ein Unentschieden reicht, wenn wir mit 16 oder so gewinnen", erklärt Sebastian Frimmel nach dem Spiel.

Er fährt fort: "Wenn man die Möglichkeit hat, dann möchte man es auch wahren, dass man mit einem Unentschieden weiterkommt. Aber du kannst ja sowieso nicht auf ein Unentschieden spielen, wir wollen sowieso unbedingt gewinnen. Das heißt wir geben Vollgas und wittern die Chance."

Der Faktor Tempo

Gegen Algerien hat Österreich ein wahnsinniges Tempo gespielt und konnte sich dadurch schon sehr früh deutlich absetzen. Die Geschwindigkeit spielt für Frimmel auch gegen Deutschland eine Rolle. "Es wird ein großer Faktor sein - wie in jedem Handballspiel. Aber wir werden sicherlich nicht so viele Gegenstöße laufen, weil die Deutschen viel disziplinierter und auch qualitativ natürlich eine andere Hausnummer sind als die Algerier."

"Es wird sicherlich nicht zu so vielen Kontertoren kommen, aber wir versuchen auch das Tempo zu steuern, weil wir in den knappen Spielen noch nicht so viel wechseln. Das heißt: ja, es wird schon auf die Kräfte ankommen", betont der 28-Jährige.

Was die Kräfte angeht, könnte Österreich den Deutschen gegenüber einen Vorteil haben. Viele Stammspieler konnten in großen Teilen des Spiels geschont werden. "Es war sicherlich nicht unwichtig. Das hat uns schon ein bisschen Luft gebracht, dass wir nicht mit allen Leuten 60 Minuten durchrennen mussten. Unsere Jungs, die reingekommen sind, waren alle so stark. Sie haben gezeigt, warum sie dabei sind und auch, dass sie ein bisschen zu viel Zeit auf der Bank verbringen."

Mit gutem Gefühl ins Spiel

Bei der Heim-EM trafen Deutschland und Österreich vor Kurzem erst aufeinander. Sebastian Frimmel sieht das als Vorteil: "Das hilft uns schon, vor allem bringt es uns Selbstvertrauen, weil wir wissen, dass es möglich ist, gegen Deutschland zu gewinnen oder einen Punkt zu holen. Wir haben es bei der Europameisterschaft gesehen, nicht nur gegen Deutschland", spricht der Linksaußen unter anderem über Punktgewinne gegen Spanien, Kroatien und Deutschland.

"Wir wissen, was wir können. Nichtsdestotrotz müssen wir an unser Leistungsmaximum kommen - das ist sowieso klar, weil Deutschland eine Topmannschaft ist, die nicht zu unrecht im Halbfinale bei der Europameisterschaft war. Wir wissen was wir können, wir glauben an uns und diesen Traum", hat er die Olympischen Spiele fest im Blick.

Dass Deutschland drei Stunden früher gespielt hat und damit etwas mehr Zeit zur Regeneration, interessiert den 28-Jährigen nicht. "Es geht um Paris, das Ticket für Olympia. Da gibt es keine Müdigkeit und gar nichts. Es wird einfach alles reingehauen, was wir haben. Müdigkeit spielt keine Rolle. Wir haben diesen Traum vor Augen und das werden wir uns nicht entgehen lassen", ist Frimmel fest entschlossen im Finalspiel das Ticket für Olympia zu lösen.