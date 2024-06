Sebastian Barthold: "Ich will eine Revanche gegen Barca"

Sebastian Barthold war schon beim ersten Finaleinzug von Aalborg Håndbold 2021 in Köln dabei. Nun hofft er, auch erstmals mit dem dänischen Topclub die Königsklasse gewinnen zu können. Nach dem knappen 28:26-Sieg gegen den SC Magdeburg sprach der norwegische Linksaußen im Interview über das Spiel, die Atmosphäre in der Lanxess Arena und seinen Wunschgegner für das Finale.

Glückwunsch zum Finaleinzug. Was geht gerade in deinem Kopf vor?

Sebastian Barthold: Es ist ein tolles Gefühl. Wir wussten, dass wir an diesem Wochenende unser Bestes geben müssen und gegen Top-Konkurrenten antreten werden. Wir wussten also, was auf uns zukommt und wir kannten viele der Magdeburger Spieler, denn fünf von ihnen haben schon in Aalborg gespielt und viele von ihnen sind Skandinavier. Wir kennen also viele von ihnen, wir kennen ihre Schwächen und ihre Stärken. Es war ein hartes Spiel, es hätte auch anders ausgehen können. Wir sind einfach nur froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Wir haben ein fantastisches Spiel abgeliefert, wir haben die Arena zum Kochen gebracht, und es war toll, dass die Zuschauer hier waren. Wir waren schon vor drei Jahren hier, das war auch toll, aber das ist etwas ganz anderes, wenn wir unsere Fans im Rücken haben.

Fast das gesamte Spiel über konnte sich keine Mannschaft auf mehr als ein Tor absetzen. Was war ausschlaggebend für den Sieg?

Wir haben viele sehr gute Einzelspieler und eine gute Aufstellung, um die richtigen Spieler in die richtigen Situationen zu bringen. Daher wussten wir, dass wir im Angriff viele Situationen finden können. Das Wichtigste gegen Magdeburg ist die Abwehr. Das haben wir mit unserer 5:1-Abwehr erstaunlich gut gemacht. Wir haben es geschafft, den Rhythmus ein bisschen mehr zu unterbrechen, als sie es gerne hätten. Wir sind einfach sehr zufrieden damit, wie wir in der Abwehr gespielt haben und ich denke, das war der Hauptgrund, warum wir das Finalticket gebucht haben.

Du hast gesagt, dass ihr heute fantastisch gespielt habt. Gibt es irgendetwas, dass ihr morgen besser machen könnt oder müsst, um auch das Finale zu gewinnen?

Das wird morgen wieder ein ganz anderes Spiel. Barca spielt anders, Kiel spielt anders. Es ist ein völlig neues Spiel, also müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir den Gegner morgen anders spielen können. Heute haben wir eine tolle Abwehr und einen guten Angriff gespielt.

Hast du einen Wunschgegner für das Finale?

Ich will ein Rückspiel gegen Barca. Letztes Mal (Finale 2021, Anm. d. Red.) haben sie unsere Hoffnungen zerstört. Aber Kiel wäre auch toll. Wir hatten eine Menge guter Spiele gegen sie.

Als Aalborg 2021 das letzte Mal beim Champions League Final4 dabei war, waren nur 1.000 Zuschauer erlabut. Was sagst du zur Atmosphäre in der Lanxess Arena?

Es war unglaublich. Auf der Tribüne sitzen 20.000 Menschen, gefühlt haben uns fast 19.500 angefeuert, wir hatten eine tolle Fangemeinde aus. Aalborg. Es war fantastisch, die Atmosphäre zu spüren, die Unterstützung zu fühlen, die wir in der Arena haben. Das war mit Sicherheit eines der besten Gefühle, die ich je bei einem Handballspiel erlebt habe. Ich denke, es hat sich gezeigt, dass wir in den entscheidenden Momenten gut drauf waren, deshalb sind wir am Ende wirklich glücklich.