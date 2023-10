Seawolves qualifizieren sich für Fiba Europe Cup

Rostocks Basketballer sind in dieser Saison international dabei. Der Bundesligist sicherte sich auf Zypern sein Ticket für den Fiba Europe Cup.

Die Rostock Seawolves haben bei ihrer ersten Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb die Gruppenphase im Fiba Europe Cup erreicht. Am Donnerstag setzte sich der Basketball-Bundesligist in Nikosia im entscheidenden Spiel des Qualifikationsturniers mit 93:74 (48:34) gegen Zyperns Vizemeister Keravnos BC durch und sicherte sich damit das Weiterkommen. Am Mittwoch hatten die Rostocker im ersten Duell gegen KK Feniks 2010 Skopje mit 101:72 triumphiert. Die erste Runde mit 40 Teams, die sich auf zehn Gruppen verteilen, beginnt am 18. Oktober.

Die Seawolves hatten sich in den letzten knapp drei Minuten des ersten Viertels zum ersten Mal einen klaren Vorsprung erspielt. Diesen verteidigten die Mecklenburger im zweiten Spielabschnitt und konnten sich dank einer starken Schlussphase bis zur Pause weiter vom Gegner absetzen.

Nach dem Seitenwechsel hatte Keravnos dann seine beste Phase und kam zwischenzeitlich sogar zum Ausgleich (58:58). Die Seawolves aber behielten die Ruhe und zogen schnell wieder davon. Im Schlussabschnitt ließ die Auswahl von Cheftrainer Christian Held dann nicht mehr viel zu und feierte am Ende einen klaren Sieg. Bester Werfer im Seawolves-Team war Robin Amaize (14 Punkte).