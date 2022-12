Purdy besteht auch in Seattle - 49ers holen NFC-West-Titel

#36: NFL Preview - Ja, is’ denn heut schon All-or-Nothing?

Heiße Divisionsduelle und (vor-) entscheidende Spiele mit Playoff-Charakter - die NFL Week 15 hat einiges zu bieten. Kucze, Detti, Shuan und Thomas blicken auf die wichtigsten Partien des Spieltags voraus und sagen euch, welche individuellen Matchups entscheidend sein werden. Können die Dolphins den Trend stoppen und die Bills in Buffalo überraschen? Gelingt den Titans mit Derrick Henry ein Befreiungssieg gegen die in der letzten Woche überzeugenden Chargers mit Justin Herbert? Welches „Team der Herzen“ gewinnt beim Aufeinandertreffen zwischen Jets und Lions? Wie immer gibt es natürlich auch unsere „Bold Predictions“: Wem gelingt der Upset der Woche? Die nächste Folge „Icing the kicker”gibt es am kommenden Donnerstag. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire