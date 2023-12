Seahawks schocken Eagles Sekunden vor Schluss

Die Seattle Seahawks haben in der NFL zum Abschluss von Week 15 einen überraschenden Comeback-Sieg eingefahren. Ein spektakulärer Touchdown-Catch 28 Sekunden vor Schluss sicherte das 20:17 gegen die Philadelphia Eagles.

Späte Entscheidung in Seattle: Jaxon Smith-Njigba fängt den Ball in der Endzone der Eagles. Getty Images

Die Play-off-Hoffnungen der Seahawks hingen am seidenen Faden. Eine Niederlage gegen Philadelphia hätte im engen Rennen um die Wildcards in der NFC womöglich schon das Aus bedeutet. Und dann das: Ersatz-Quarterback Drew Lock, der im zweiten Spiel in Folge anstelle des angeschlagenen Geno Smith startete, warf 28 Sekunden vor Schluss bei 3rd&10 einen 29-Yard-Pass in die Endzone, wo Rookie-Receiver Jaxon Smith-Njigba den Ball spektakulär sicherte. Es war das zehnte Play eines erfolgreichen 92-Yard-Drives, zu dessen Gelingen auch D.K. Metcalf mit gefangenen Pässen für 18 und 34 Yards beitrug.

Als Safety Julian Love sechs Sekunden vor Schluss einen Pass von Eagles-Quarterback Jalen Hurts aus der Luft fischte - seine zweite Interception im vierten Viertel -, war der unerwartete 20:17-Erfolg perfekt. Nach zuvor vier Niederlagen in Folge dürfen die Seahawks in der NFC wieder hoffen. Wie vier andere Teams stehen sie bei 7-7.

"Ich werde mich für den Rest meines Lebens an dieses Play erinnern", jubelte Lock (22/33, 208 Yards), über dessen Einsatz erst kurzfristig entschieden worden war. Running Back Kenneth Walker lieferte ebenfalls ein starkes Spiel ab, verbuchte 86 Rushing Yards und einen Touchdown.

Die Eagles waren mit einer 17:10-Führung ins Schlussviertel gegangen, konnten dann jedoch nicht mehr punkten. Hurts, dessen Einsatz wegen einer Erkrankung lange auf der Kippe gestanden hatte, war zuvor zweimal mit dem Ball in Endzone gelaufen bzw. befördert worden (Stichwort "Tush Push"). Ein Touchdown-Pass gelang dem Quarterback (17/31, 143 Yards, 2 INT) nicht, der getrennt vom Rest des Teams nach Seattle geflogen war, um niemanden anzustecken.

Eagles 0-8 gegen Seattle unter Carroll - Chancen auf den Top Seed sinken

Für die Eagles bleibt es damit dabei: Gegen die von Pete Carroll trainierten Seahawks gibt es für sie nichts zu holen. 0-8 lautet die Bilanz (inklusive Play-offs). Viel schlimmer noch: Kurz vor den Play-offs scheint Philadelphia in ein Formtief gefallen zu sein.

Nach der dritten Niederlage in Folge (zuvor waren die Eagles von den 49ers und Cowboys düpiert worden) haben die Eagles (wie Dallas 10-4) den Sieg in der NFC East zwar weiter in eigener Hand. Die Chancen auf den Top Seed der NFC sind drei Spiele vor Schluss jedoch gesunken. Darauf haben die San Francisco 49ers (11-3, Tie Breaker über Dallas und Philadelphia gewonnen) nun noch bessere Karten. Auch die Detroit Lions (10-4) mischen im Rennen um die vorderen Platzierungen noch mit.