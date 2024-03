Draisaitl knackt zum sechsten Mal die 30 Tore

Ein deutsches Duell lieferten sich am Samstagabend in der NHL Edmontons Leon Draisaitl und Seattles Philipp Grubauer. Draisaitl traf beim 2:1-Auswärtssieg der Oilers und feierte ein Jubiläum.

Seattle erwischte den besseren Start, scheiterte aber mit mehreren guten Chancen an Oilers-Goalie Stuart Skinner sowie einmal am Pfosten. Edmonton nahm erst gegen Ende des ersten Drittels etwas Fahrt auf und hatte im Power-Play die Führung auf der Kelle, doch Grubauer rettete stark mit der Fanghand gegen Draisaitl.

Grubauer präsentierte sich zuletzt schon stark verbessert, unter anderem mit einem Shutout beim 2:0 gegen die Pittsburgh Penguins. Dabei hatte er zwischenzeitlich seinen Status als Nummer 1 an Joey Daccord verloren. Im Mitteldrittel hielt der 32-Jährige zweimal gegen Evander Kane prächtig, doch dann war er machtlos: Oilers-Kapitän Connor McDavid bediente perfekt Leon Draisaitl, der keine Mühe hatte, zum 1:0 zu vollenden (31.).

Das 30. Saisontor des Deutschen, der damit zum sechsten Mal in Serie diese Marke knackt. Häufiger schafften das im Oilers Trikot nur vier Spieler: Jari Kurri zehnmal, Wayne Gretzky neunmal, Glenn Anderson achtmal, McDavid siebenmal.

Der starke Skinner rettete Edmontons knappe Führung ins Schlussdrittel.

Edmonton vorerst auf Platz 2

In diesem fälschte Draisaitl einen Schuss von Verteidiger Brett Kulak hauchzart zu seinem zweiten Tor ab (49.). Oder doch nicht? Nach einigem Hickhack bekam Kulak das Tor gutgeschrieben, Draisaitl immerhin einen Assist.

Im Power-Play verkürzte Eeli Tolvanen (54.) für Seattle, Oilers-Verteidiger Darnell Nurse fälschte dessen Pass unglücklich unter Skinners Schonern hindurch ab. In der Schlussphase wurde es dramatisch, als Draisaitl eine knappe Minute vor dem Ende auf die Strafbank musste und Seattle mit Grubauer auf der Bank in einer 6:4-Überzahl auf den Ausgleich drückte. Doch der starke Skinner rettete Edmonton den Sieg, das damit vorerst auf Platz 2 in der Pacific Division vorrückte. Allerdings könnte Vegas in der Nacht mit einem Sieg in Buffalo diesen zurückerobern.

Etwas früher am Abend hatte Verteidiger Moritz Seider beim 0:4 seiner Detroit Red Wings gegen die Florida Panthers keine Chance. Die Winnipeg Jets drehten im Schlussdrittel einen 0:3-Rückstand gegen die Carolina Hurricanes in einen 5:3-Erfolg.