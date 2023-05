Vier Tore in sechs Minuten: Grubauers Kraken gehen in Führung

Die Seattle Kraken machen im Kampf um den Stanley Cup weiter von sich reden. Die "Play-off-Rookies" aus dem US-Bundesstaat Washington zerlegten die Dallas Stars in Spiel 3 mit 7:2.

Die Seattle Kraken mit Nationaltorwart Philipp Grubauer sind in den Play-offs wieder in Führung gegangen. Gegen die Dallas Stars holte das Team in der Halbfinal-Serie der Western Conference einen 7:2-Kantersieg und führt nach drei Spielen mit 2:1. Zum Einzug ins West-Finale fehlen den Neulingen somit noch zwei Spielgewinne. Die nächste Partie steigt ebenfalls in Seattle.

Goalie Grubauer machte wie schon die ganzen Play-offs über erneut ein starkes Spiel, parierte 24 der 26 Schüsse auf sein Tor und wurde zu den drei Top-Akteuren der Partie gekürt. Den Bann nach einem torlosen ersten Drittel brach Jordan Eberle mit seinem vierten Treffer in diesen Play-offs. Der kanadische Right Wing stellte in der 23. Minute auf 1:0, hatte aber Glück, dass der Puck ihm zuvor vom Gesicht von Stars-Verteidiger Miro Heiskanen genau vor die Kelle gesprungen war. Sechs Minuten später stand es nach Treffern von Alex Wennberg (24.), Carson Soucy (27.) und Matty Beniers (29.) gar 4:0 und die Weichen auf Sieg waren gestellt.

Kommt es zum West-Finale gegen Edmonton?

Die Kraken spielen erst ihre zweite NHL-Saison und stehen erstmals in den Play-offs. In der ersten Runde setzte sich die Mannschaft völlig unerwartet gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche, Ex-Klub Grubauers, durch. Bei einem Finaleinzug winkt ein Duell Grubauer-Draisaitl. In der anderen Serie zwischen den Edmonton Oilers und den Vegas Golden Knights steht es derzeit 1:1.

In der Eastern Conference fehlt den Florida Panthers nur noch ein weiterer Sieg zum Einzug in die Final-Serie im Osten. Gegen die Toronto Maple Leafs holten die Panthers ein 3:2 nach Verlängerung. Sie stehen nach drei Spielen bei drei Siegen. Die New Jersey Devils verhinderten unterdessen durch ein 8:4 gegen die Carolina Hurricanes in dieser Halbfinal-Serie ein 0:3 nach Siegen und verkürzten auf 1:2.