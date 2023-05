Diskussionen ums 0:3: Kraken holen Grubauer vom Eis

Die Seattle Kraken haben gegen die Dallas Stars den Ausgleich kassiert, Philipp Grubauer wurde vom Eis geholt. Gänzlich chancenlos waren die New Jersey Devils. Die NHL am Mittwochmorgen.

Am Ende machtlos gegen die Stars: Philipp Grubauer im Kraken-Tor. Getty Images

Klare Niederlage für Philipp Grubauer und die Seattle Kraken in Spiel vier der Serie gegen die Dallas Stars. Der deutsche Nationaltorwarte musste beim 3:6 fünf Treffer schlucken und wurde im Schlussdrittel durch Martin Jones ersetzt.

Seattle kam im dritten Abschnitt von 1:5 auf 3:5 heran und nahm Jones in der Endphase für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Alle Hoffnungen, noch weiter zu verkürzen, zerstörte dann jedoch Max Domi mit seinem zweiten Treffer des Abends, diesmal ins leere Netz (58.).

Domi hatte in der 30. Minute für das umstrittene 3:0 gesorgt. Letztlich entschieden die Referees aber nach längerem Studium der Bilder, dass Grubauer nicht behindert worden war. Der Treffer zählte. Grubauer musste schließlich nach 17 Paraden bei 22 Schüssen aufs Tor das Spiel auf Anweisung von Head Coach Dave Hakstol verlassen.

"Keine Idee, was eine Torwartbehinderung sein soll"

Hakstol blieb ebenso wie Kraken-Forward Jared McCann bei der Meinung, dass Grubauer vor dem 0:3 gefoult worden war. "Ich habe keine Idee, was dann eine Torwartbehinderung sein soll", wetterte McCann.

In dieser spannenden Halbfinal-Serie der Western Conference steht es nach vier Spielen nun 2:2 zwischen den Stars und den Play-off-Rookies aus Seattle. Spiel fünf steigt in der Nacht zum Freitag in Dallas, vier Erfolge sind zum Weiterkommen nötig.

"Canes" überrollen Devils im Mitteldrittel

Im früheren Spiel des Abends hatten die Carolina Hurricanes nach anfänglichem Rückstand die New Jersey Devils mit 6:1 überrollt und übernahmen in dieser Serie mit einer 3:1-Führung die Kontrolle. Vier der "Canes"-Tore fielen im Mittelabschnitt zwischen der 28. und 33. Minute. Der Tscheche Martin Necas traf für Carolina doppelt, Jordan Martinook (ein Tor, zwei Assists) kam auf drei Scorerpunkte.