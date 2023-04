Seattle gelingt Play-off-Premiere - Stützle verzweifelt - Bruins vor NHL-Rekord

Die Seattle Kraken stehen erstmals in den Play-offs, die die Ottawa Senators endgültig verpasst haben. Die Boston Bruins haben den Vorrundenrekord vor Augen. Die NHL am Freitagmorgen.

Schon die zweite Saison ihrer Franchise-Geschichte geht in die Verlängerung: Mit einem 4:2-Heimsieg über die Arizona Coyotes haben die Seattle Kraken in der Nacht auf Freitag (MESZ) ihr Tickets für die NHL-Play-offs gelöst. In den vergangenen 40 Jahren war das so früh nach der Gründung sonst nur den Vegas Golden Knights gelungen. Seattle ist nun nicht mehr von den Wild-Card-Rängen im Osten zu verdrängen.

Jared McCann und Jordan Eberle verzeichneten jeweils ein Tor und zwei Vorlagen für die Gastgeber, bei denen auch Goalie Philipp Grubauer mit 27 abgewehrten Schüssen überzeugte. Im Tor der Coyotes, die erst am Montag mit 1:8 in Seattle verloren hatten, machte Karel Vejmelka (29 Paraden) einen besseren Job als der zuletzt harsch kritisierte Ivan Prosvetov.

Lyon zeigt 56 Paraden - Bruins auf Rekordkurs

Für die Ottawa Senators und die Detroit Red Wings gibt es im Wild-Card-Rennen der Western Conference dagegen keinerlei Hoffnung mehr. Die Senators gingen bei den Florida Panthers mit 2:7 unter, obwohl sie satte 58 Schüsse aufs Tor verzeichneten - fast doppelt so viele wie die Hausherren (30). Doch deren Goalie Alex Lyon war mit 56 Paraden - eine weniger als Floridas Franchise-Rekord - kaum zu bezwingen. Allein Tim Stützle blieb bei neun Abschlüssen, den meisten seines Teams, erfolglos.

Moritz Seider gelangen für die Red Wings zwar zwei Vorlagen, er musste aber ebenfalls eine Niederlage einstecken. Nachdem Teamkollege David Perron in der Schlussminute zum 6:6 ausgeglichen hatte, gelang den Buffalo Sabres via Penaltyschießen doch noch der wichtige 7:6-Sieg im Kampf um eine Wild Card.

Die Boston Bruins sind derweil weiterhin auf Rekordjagd. Der Gewinner der Presidents' Trophy braucht nach dem 2:1 nach Verlängerung über die Toronto Maple Leafs nur noch einen Sieg aus den verbleibenden vier Spielen, um die Bestmarke für die meisten Siege in einer Regular Season einzustellen. Diese halten die Detroit Red Wings (1995/96) gemeinsam mit den Tampa Bay Lightning (2018/19). David Pastrnak erzielte nach 2:30 Minuten in der Overtime sein 57. Saisontor.