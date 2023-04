Grubauer pariert und assistiert - Harte Kritik am gegnerischen Goalie

Die Seattle Kraken setzen ihren kuriosen Lauf gegen bemitleidenswerte Arizona Coyotes und deren Torhüter fort, während zwei Teams ihr Play-off-Ticket sichern. Die NHL am Dienstagmorgen.

Die Arizona Coyotes dürften in der Nacht auf Dienstag (MESZ) eine Ahnung davon bekommen haben, was ihnen in der restlichen Regular Season der NHL droht. In den abschließenden vier Partien trifft der Vorletzte der Central Division noch zweimal auf die Seattle Kraken - die den Coyotes im fünftletzten Saisonspiel acht Tore eingeschenkt haben.

Mit 8:1 fertigte die Mannschaft um Goalie Philipp Grubauer die bemitleidenswerten Gäste ab, die zwei Tage zuvor erst mit 2:7 gegen Kellerkind San Jose Sharks untergegangen waren. Während Grubauer 20 der 21 Schüsse auf sein Tor abwehrte und sogar beim zwischenzeitlichen 4:1 durch Doppeltorschütze Jared McCann einen Assist gutgeschrieben bekam, erlebte sein Gegenüber andere Gefühlswelten.

Ivan Prosvetov zeigte zwar 24 Paraden, ließ in seinen letzten beiden Spielen von Beginn an nun aber satte 15 Tore zu und musste hinterher auch auf aufbauende Worte seines Trainers verzichten. "Er hat keinen Unterschied gemacht", kritisierte Andre Tourigny den 24-jährigen Russen, der in dieser Saison bei einer Fangquote von 88,1 Prozent liegt. "Wir haben ihn heute gebraucht, um die Blutung zu stoppen, aber er hat es nicht hinbekommen."

Stars und Wild jubeln über Play-off-Ticket

Durch den Heimsieg hat Seattle nun in den letzten zehn Auftritten Erfolg und Niederlage stets abgewechselt und weiterhin gute Chancen auf eine Wild Card im Westen. Die Winnipeg Jets haben als erster Verfolger drei Punkte weniger und ein Spiel mehr absolviert.

Ihren Play-off-Platz gesichert haben derweil die Dallas Stars durch ein 5:1 gegen die Nashville Predators, bei dem Jason Robertson mit einem Tor und vier Vorlagen überragender Mann auf dem Eis war. Der Sieg half auch den Minnesota Wild, die den Vegas Golden Knights zwar mit 3:4 nach Penaltyschießen unterlagen, in der Central Division aber ebenfalls nicht mehr von den Play-off-Rängen zu verdrängen sind.