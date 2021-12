Seahawks stoppen freien Fall gegen Niners - Chiefs nutzen Ravens-Patzer

Das Play-off-Bild in der NFL dreht sich weiter Woche für Woche. Ein Überblick über die späten Sonntagsspiele.

Nach sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen haben die Seattle Seahawks ein Lebenszeichen gesendet und die San Francisco 49ers zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen. Dabei holten Russell Wilson (30/37, 231 Yards, 2 TD, INT) und Co. erst einen 7:17- und später einen 14:23-Rückstand auf und bejubelten am Ende ein 30:23, weil die Niners Sekunden vor Schluss keinen Weg in die Endzone fanden.

Für San Francisco war es ein bitterer Rückschlag im Kampf um einen Play-off-Platz. Der Super-Bowl-Teilnehmer von 2020 hatte zuletzt drei Spiele am Stück gewonnen und sich eine gute Ausgangslage in einer schwierigen Division verschafft, steht nun bei einer 6:6-Bilanz. Den 49ers halfen auch zwei Touchdowns von Tight End George Kittle nicht, Quarterback Jimmy Garoppolo unterliefen zwei Interceptions.

Chiefs erfüllen die Pflichtaufgabe und profitieren von Ravens-Pleite

Weil die Baltimore Ravens (vorher 8:3) mit 19:20 bei den Pittsburgh Steelers unterlagen, schmeckte den Kansas City Chiefs der 22:6-Sieg im Sunday-Night-Game gegen harmlose Denver Broncos noch ein bisschen besser. Patrick Mahomes (15/29, 184 Yds., INT) und Co. verbesserten ihre Bilanz auf 8:4 und haben nun wieder alle Chancen auf die Conference-Krone.

Mit einem Sieg im Monday-Night-Game bei den Buffalo Bills würden die New England Patriots als erstes Team der AFC neun Siege erreichen und damit als Spitzenreiter in eine Bye Week gehen.

Rams melden sich gegen Jaguars zurück

Die Los Angeles Rams erfüllten derweil ihre Pflichtaufgabe und fegten beim 37:7 über die Jacksonville Jaguars hinweg, Odell Beckham Jr. durfte dabei seinen nächsten Touchdown-Catch bejubeln. Die Rams stehen bei acht Siegen und vier Niederlagen - und haben vor allem den freien Fall mit zuletzt drei Pleiten hintereinander gestoppt.

