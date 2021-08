Seahawks statten Adams mit Rekordvertrag aus

Die Seattle Seahawks haben den Vertrag mit Jamal Adams verlängert und den 25-Jährigen damit zum bestbezahlten Safety der NFL gemacht.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport am Dienstagabend berichtete, haben sich Adams und die Seahawks auf einen Vierjahresvertrag geeinigt, der dem hochveranlagten Defense-Spieler bis zu 72 Millionen US-Dollar einbringt, 38 Millionen davon sind garantiert. Mit einem Durchschnittsgehalt von 17,5 Millionen Dollar pro Jahr steigt Adams damit zum bestbezahlten Safety der NFL auf und zieht an Justin Simmons (Denver Broncos, 15,25 Millionen) vorbei.

Damit endet ein langer Vertragspoker zwischen Spieler und Franchise, in dem sich beide Seiten lange nicht einig geworden waren und Adams zuletzt sogar dem Training fernblieb. Am Verbleib in Seattle hatten allerdings nur wenige gezweifelt, schließlich hatten die Seahawks sich die Dienste des Star-Safetys einiges kosten lassen: Erst vor einem Jahr hatten sie gleich zwei Erstrundenpicks an die New York Jets gezahlt, die Adams im Draft 2017 an sechster Stelle gezogen hatten.

Allerdings hatte Adams in seinem ersten Jahr in Seattle einige Schwächen in der Coverage gezeigt, erst gegen Saisonende stabilisierten sich seine Leistungen. Mit 8,5 Sacks in einer Saison hatte er einen NFL-Rekord für Safeties aufgestellt.