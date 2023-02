Sea Devils tragen erstes Heimspiel im Volksparkstadion aus

Die Hamburg Sea Devils bestreiten ihr erstes Heimspiel in der neuen Saison der European League of Football (ELF) im Volksparkstadion des Hamburger SV.

"Meilenstein" für die European League of Football: Die Hamburg Sea Devils kehren 2023 in den Volkspark zurück. IMAGO/Nico Herbertz

Eine Kooperation mit dem HSV ermöglicht es: Das Spiel zwischen den Hamburg Sea Devils und den Rhein Fire aus Düsseldorf wird am 11. Juni im Volksparkstadion ausgetragen. Dort hatten die Sea Devils zwischen 2005 und 2007 ihre Heimspiele in der NFL Europe bestritten.

"Damit erfüllt sich ein großer Traum, und unser Dank gilt den Verantwortlichen des HSV, die uns bei der Umsetzung auf allen Ebenen tatkräftig unterstützen. Eines ist klar: Das wird ein Tag, den niemand vergessen wird", sagte Max Paatz, General Manager der Sea Devils.

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt freut sich auf den ersten Saisonhöhepunkt der European League of Football: "Ich wünsche mir eine tolle Kulisse und ein starkes Zeichen der Sportstadt Hamburg. In Anbetracht der Sea-Devils-Geschichte im Volkspark könnte man sagen: Football's coming home!"

Auch bei der Liga sieht man diese Entwicklung natürlich mit Wohlwollen. Bei deren Gründung 2021 habe man es sich zum Ziel genommen, "in den größten und schönsten Stadien in Europa" zu spielen. "Wir sehen es als einen Meilenstein für die Liga an und es erfüllt uns mit Stolz, schon im dritten Jahr des Liga-Bestehens ein Spiel der Regular Season in so einer herausragenden Arena wie dem Volksparkstadion ausrichten zu können", erklärte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica. "Der HSV ist ein unglaublich starker Partner, und wir wünschen uns, dass dieses gemeinsame Event mit den Sea Devils auch zum Vorbild für andere Standorte wird."

Standorte gibt es in der ELF ab der dritten Saison 17 aus neun Nationen. Mit den Munich Ravens (Deutschland), Milano Seamen (Italien), Prague Lions (Tschechien), Helvetic Guards (Schweiz), Fehervar Enthroners (Ungarn) und Paris Saints (Frankreich) gehen sechs neue Teams an den Start. Die Istanbul Rams hatten zuletzt ihren Rückzug verkündet.

Die neue Spielzeit beginnt am 3. Juni. Das Championship Game steigt diesmal am 24. September in Duisburg. Erste Finalorte waren Düsseldorf und Klagenfurt gewesen. Dort hatten die Sea Devils das Endspiel jeweils verloren.

ski