SCW löst Vertrag mit Rohwedder auf

Der Vertrag zwischen dem SC Wiedenbrück und Steffen Rohwedder wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das meldete der Verein am Freitag. Der 27-jährige Angreifer kam erst vor der laufenden Saison aus Delmenhorst, absolvierte in Wiedenbrück acht Regionalliga-Einsätze. Ein Tor gelang ihm dabei nicht.