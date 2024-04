SCV verlängert mit Schlussmann Pekruhl

Der SC Verl hat den auslaufenden Vertrag mit Ersatzkeeper Fabian Pekruhl (25) verlängert. "Mit Fabi binden wir ein Torwarttalent an unseren Sportclub und möchten ihn Schritt für Schritt näher an den Profifußball heranführen", sagte Sportchef Sebastian Lange, der ebenfalls dieser Tage einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Bereits in der Jugend spielte Pekruhl für den SCV, nach einem US-Engagement ist er seit 2022 wieder zurück, wartet aber noch auf einen Einsatz für die Profis des Drittligisten.