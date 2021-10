SCP gewinnt Spektakel in Düsseldorf - Rostock siegt im Ostsee-Duell

An einem spektakulären Zweitliga-Samstag erobert Paderborn Platz zwei hinter Regensburg, das gegen den KSC noch zurückkommt. Das Ostseeduell in Kiel geht an Rostock. Tags zuvor machte Bremen gegen Heidenheim einen Schritt aus dem Tief, punktete der HSV sehr glücklich.

Noch ohne Rapp unterliegt Kiel Rostock - Michel überragt

In einem richtungsweisenden Ostseeduell setzte sich Hansa Rostock am Samstag bei Holstein Kiel mit 2:0 durch. Verhoek gab dem Spiel aus Sicht der Kogge vor dem Seitenwechsel per Doppelpack den richtigen Impuls. Die dominante KSV, noch mit Interimscoach Dirk Bremser auf der Bank, kam im zweiten Durchgang nicht mehr zurück, hatte Pfostenpech durch Lorenz . Am Montag wird mit Marcel Rapp der neue Cheftrainer vorgestellt, der Holstein aus dem Keller führen soll.

Ein wahres Offensivspektakel trug sich indes in Düsseldorf zu. Die Fortuna und der Gast aus Paderborn feuerten insgesamt 44 Torschüsse ab, fünf Tore wurden daraus! Der überragende Michel sorgte für ein frühes 1:0 des SCP (9.), das F95 durch einen Hennings-Doppelpack bis zur 59. Minute drehen konnte. Stark die Reaktion der Kwasniok-Elf: Erneut Michel mit seinem achten Saisontor und Platte per Kopf in der Schlussphase (84.) ließen die Gästefans unter den 19.727 Zuschauern jubeln. Paderborn eroberte durch den Erfolg zumindest vorübergehend Rang zwei im Tableau.

Jahn kommt nach 0:2 zurück

Lange Zeit sah es in Regensburg nach der zweiten Saisonniederlage des Jahn aus. Der Gast aus Karlsruhe diktierte das Geschehen und führte durch Treffer von Wanitzek und Thiede nach 51 Minuten mit 2:0. Doch ein Elfmeter nach VAR-Entscheidung (Albers, 56.) und wenig später Gimber sorgten für ein schnelles wie etwas schmeichelhaftes 2:2 an der Donau. In der Nachspielzeit nahm Schiedsrichter Deniz Aytekin einen zunächst gegebenen weiteren Strafstoß für Regensburg nach Ansicht der TV-Bilder wieder zurück (90.+5).

Bleibt der FCN am Abend ungeschlagen?

Weiterhin ungeschlagen geht der 1. FC Nürnberg in das Heimspiel am Abend (20.30 Uhr) gegen Hannover 96. Trainer Robert Klauß drückt zwar seit Wochen fleißig auf die Euphoriebremse, der FCN spielt aber die beste Saison seit Jahren - und könnte sich mit einem Sieg gegen Hannover weiter in der Spitzengruppe festsetzen. Die Hannoveraner dümpeln erneut nur in der unteren Tabellenhälfte umher und landeten nach zwei Siegen in Folge mit einer Niederlage gegen Sandhausen wieder am Boden der Tatsachen. Bei einer erneuten Pleite könnte die Luft für 96 wieder dünner werden.

Doppelschlag bringt Werder in die Spur - Kuriose Tore zwischen Aue und dem HSV

Emotionen am Freitagabend: Werder jubelt gegen Heidenheim - Männel tröstet Carlson in Aue. Getty Images/imago images

Nach zwei schmerzhaften Zu-null-Niederlagen ist Werder Bremen am Freitagabend mit einem 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Vor rund 30.000 Zuschauern hieß der Matchwinner Ducksch, der Friedls Führungstor per Freistoß vorbereitete (50.), keine 80 Sekunden später nach einem Patzer von Torwart Müller erhöhte (52.) und schließlich mit seiner Flanke Thomallas Eigentor zum Endstand provozierte (64.). Der FCH, der vor der Pause am Pfosten gescheitert war und nach dem 0:2 am Anschlusstor geschnuppert hatte, verpasste damit den vierten Sieg in Serie und den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze.

Werder dagegen ist in der Tabelle mit dem Hamburger SV gleichgezogen, der parallel völlig überraschend beim Tabellenletzten Erzgebirge Aue nicht über ein 1:1 hinauskam, obwohl er über 20 Minuten in Überzahl agierte (Rot für Messeguem/69.). Trotz massenhaft Ballbesitz rannte der HSV bis zur letzten Minute dem 0:1 hinterher, das Jonjic auf kuriose Weise erzielt hatte: David hatte ihn beim Klären einer Flanke unglücklich angeköpft (23.). Noch kurioser war nur der Last-Minute-Ausgleich der Gäste: Nach Doyles Heber an die Latte köpfte Carlson den Abpraller freistehend ins eigene Tor. Aue bleibt als einziger Zweitligist sieglos.

Schanzer gegen Schalke - Dynamo am Millerntor

Wie läuft das Debüt von Andre Schubert beim FC Ingolstadt? Der ehemalige Bundesliga-Trainer beerbte am vergangenen Sonntag Roberto Pätzold, der nach der Niederlage gegen Düsseldorf freigestellt worden war. Am Sonntag (13.30 Uhr) steht Schubert also zum ersten Mal an der Seitenlinie des Vorletzten - und dann gleich gegen Schalke 04. Besonders interessant: In Gelsenkirchen trifft der Topscorer der zweiten Liga Simon Terodde (zehn Treffer) auf die schlechteste Defensive (20 Gegentore).

"Durchaus" könne St. Pauli auch am Ende der Saison auf dem aktuellen Tabellenplatz zwei stehen, erklärte Kiez-Kicker Daniel-Kofi Kyereh nach dem Erfolg gegen Karlsruhe. Zunächst erwartet die Hamburger keine leichte Aufgabe: Dynamo Dresden reist ans Millerntor. Der Aufsteiger scheint nach drei Pleiten in Folge mit dem Achtungssieg gegen Bremen zurück in der Spur zu sein. Wer setzt also den zuletzt positiven Trend fort?

Nächster Sieg für Schwartz?

Wirkung gezeigt hat unterdessen der Trainerwechsel in Sandhausen. Nach der Freistellung von Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits fuhr Rückkehrer Alois Schwartz gegen Hannover direkt einen Dreier ein. Im zweiten Spiel wartet nun der SV Darmstadt. Die Mannschaft von Torsten Lieberknecht sucht bislang nach Konstanz, in den letzten drei Partien setzte es gleich zwei Niederlagen, zuletzt in Heidenheim. Beim Gastspiel in Sandhausen steht Darmstadt sogar doppelt unter Druck: Bei einer erneuten Pleite könnte der SVS punktgleich ziehen und die Hessen damit weiter in die untere Tabellenregion katapultieren.