SCP gewinnt 4:3 nach 0:2 - FCM und FCN punkten im Keller

Am Samstag bot die 2. Liga beste Unterhaltung. In Hannover zeigten die 96er und Paderborn einen wilden Ritt. Im Keller sicherten sich Magdeburg und Nürnberg wichtige Siege. Das Topspiel steigt am Samstagabend auf der Schwäbischen Alb.

Teucherts Blitzdoppelpack reicht nicht: Paderborn dreht Partie

Der SC Paderborn hat am Samstag nach einem katastrophalen Start und 0:2-Rückstand in Hannover in einem packenden Spiel noch einen Dreier eingepackt und feiert damit auch den dritten Sieg in Serie. Die Partie nahm einen rasanten Start. Die Niedersachsen legten los wie die Feuerwehr. Bereits in der vierten Minute hieß es 2:0 für Hausherren - Teuchert erzielte beide Tore. Der SCP hatte sofort eine Antwort parat, Leipertz verkürzte - da waren gerade mal sechs Minuten verstrichen. Nach einer knappen halben Stunde war der Vorsprung endgültig dahin. Muslija glich per Elfmeter aus. Nach der Pause kippte die Partie durch Tore von Leipertz und Conteh dann vollständig. Beiers Treffer zum 3:4-Endstand vermochte der Partie keine erneute Wende mehr zu geben. Hannover kassierte damit bereits die dritte Pleite im dritten Spiel 2023.

Nürnberg und Magdeburg punkten im Keller

Der 1. FC Nürnberg hat den frischen Wind aus dem DFB-Pokal mitgenommen und das Krisenduell mit Jahn Regensburg knapp mit 1:0 gewonnen. Es dauerte über eine halbe Stunde, ehe es zwischen den beiden offensivschwachen Teams zu einer guten Chance kam. Jahn-Keeper Urbig verhinderte mit einer Glanztat gegen Valentini den Rückstand. Auf der anderen Seite war es kurz nach dem Wechsel Gimber der aus 17 Metern nur knapp verzog. Besser machte es Valentini, der mit einem wuchtigen Schuss, die fränkischen Fans erlöste und den Treffer des Tages in Nürnberg zum 1:0-Erfolg erzielte.

Schlusslicht Magdeburg feierte trotz zweimaligem Rückstand in Kiel am Ende einen wichtigen 3:2-Sieg. Nach einer halben Stunde nutzten die Kieler einen Standard zur Führung. Nach einer Ecke war es Erras, der aus kurzer Distanz zum 1:0 abstaubte. Doch der FCM kam in dem kurzweiligen Spiel noch vor der Pause durch Elfadli zum 1:1. Arp hatte für die Störche wieder die passende Antwort parat. Die Gäste steckten nicht auf und drehten die Partie durch Treffer von Bockhorn und Kwarteng zum 3:2-Sieg.

Spitzenspiel auf dem Schlossberg - Drei Verfolger zuvor im Einsatz

Heiß her geht es am Samstagabend (20.30 Uhr) auf dem Heidenheimer Schlossberg. Der drittplatzierte FCH empfängt den Zweiten HSV. Die Schwaben, die in der Heimtabelle auf dem ersten Rang stehen, können den Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz verkürzen (aktuell vier Zähler). Dem HSV, der das beste Auswärtsteam stellt, winkt mindestens für eine Nacht die Tabellenführung.

Dezimierter KSC und Rostock jubeln am Freitag

Mit Fürth, Karlsruhe, Bielefeld und Rostock eröffneten vier Teams den 20. Zweitliga-Spieltag, die sich möglichst schnell aus dem Tabellenkeller absetzen wollen. Einen großen Schritt machten am Freitagabend KSC und FC Hansa. Die Badener trotzten frühen Nackenschlägen (Eigentor Breithaupt, 22. und Gelb-Rot Ambrosius, 25.) und drehten ihr Spiel gegen das Fürther Kleeblatt durch Treffer von Wanitzek (Elfmeter, Schleusener, 36.) und Kaufmann (73.) noch. Rostock siegte seinerseits beim DSC Arminia - ohne den erkrankten Chefcoach Daniel Scherning - dank eines Kopfballtreffers von Fröde kurz nach Wiederanpfiff. Für die Ostwestfalen war es die sechste Heimniederlage in der laufenden Saison.

Darmstadt gegen Lieberknechts Ex-Team - Rote Teufel am Millerntor

Ohne Sieg ging auch Darmstadt 98 aus dem Pokal-Achtelfinale in Frankfurt hervor, die Lage bei den Lilien ist aber natürlich eine grundlegend andere: Denn beim 2:4 in Frankfurt hat sich das Team von Trainer Torsten Lieberknecht teuer verkauft und in der 2. Liga steht der SV souverän auf Rang eins. Nun kommt Lieberknechts Ex-Klub, "die wahre Eintracht", wie er sagte, nach Südhessen und fordert den Spitzenreiter heraus. Allerdings: Darmstadt hat seit sechs Partien nicht mehr gegen die Löwen verloren.

Mit ganz viel Rückenwind tritt der 1. FC Kaiserslautern parallel beim FC St. Pauli an. Die Roten Teufel, denen der Gelb-gesperrte Tomiak fehlt, haben sechs der vergangenen sieben Punktspiele gewonnen und haben sich längst als erster Verfolger des Spitzentrios oben festgebissen. Mit den Kiez-Kickern steht dem FCK nun aber eine Herausforderung bevor, denn unter ihrem neuen Coach Fabian Hürzeler ist St. Pauli ins neue Jahr mit zwei Siegen und ohne Gegentor gestartet.

Außerdem am Sonntag: Fortuna Düsseldorfs Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Während die Rheinländer nach dem 1:4 in Paderborn auf Wiedergutmachung aus sind, geht es für den SVS um wichtige Punkte im Abstiegskampf.